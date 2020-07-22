"Чемодан, билет, Самара!": В Хабаровске митинг проходит 12-й день подряд

В Хабаровске сотни жителей снова вышли на акцию протеста в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Протесты не утихают уже двенадцатый день подряд, несмотря на назначение врио главы региона Михаила Дегтярева от ЛДПР, которого накануне встретили очередным митингом.

Вчера к привычным лозунгам с требованием освободить Фургала, «Мы здесь власть! Это наш край!» и прочим добавились новые речевки: «Дегтярева — домой!», «Позор ЛДПР», и «Дегтярев, выходи». К сегодняшнему митингу хабаровчане подготовили ещё несколько кричалок про врио губернатора: «Мишаню в баню» и «Чемодан, билет, Самара».

Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске

Кроме того, критике с их стороны подверглась и партия ЛДПР («Мы выбирали не партию!»), а также её лидер Владимир Жириновский («Жириновскому позор!»), который сегодня заявил, что он якобы уговаривал Фургала уйти в отставку добровольно, а тот якобы уже собирался это сделать, но его задержали раньше. Отметим, что ранее Фургал и сам рассказывал о давлении, оказываемом на него по этому поводу до задержания.

Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске

Как отмечает штаб Алексея Навального в Хабаровске, который вел прямую трансляцию митинга, «сегодня самый путиноненавистный митинг из всех». Люди выкрикивают множество разных лозунгов против главы государства вроде «Путина под суд!», «Путина в отставку!» или «20 лет — доверия нет!» (Фургал был отправлен в отставку президентом по формулировке «в связи с утратой доверия»).

С помощью таких кричалок, как «Россия, просыпайся!», среди протестующие призывали и других граждан страны к активным действиям.