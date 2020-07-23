"Разбудили зверя, так хоть не дразните": 13-ый день митингов в Хабаровске

В Хабаровске 13-й день подряд проходит митинг с требованием вернуть бывшего губернатора Сергея Фургала в регион. Протестующие под приветственные гудки автомобилистов снова устроили шествие по центру города и традиционно организовали митинг на площади Ленина напротив здания правительства региона. Трансляцию ведет в своем Instagram Dvhab, корреспондент которого считает, что туда сегодня пришло около тысячи человек.

Как передает издание, к мужчине по имени Валентин (у него был мегафон) подходили сотрудники полиции и пытались объяснить, что акция не согласована с властями и потребовали её прекратить. На горожанина, как и на других собравшихся эти заявления впечатления не произвели и они продолжили протестовать.

Слева Валентин, справа Дмитрий Низовцев. Фото: Штаб Навального в Хабаровске

Горожане поддерживают двух депутатов, объявивших о своем выходе из ЛДПР и требуют от других представителей партии в регионе и в федеральном центре сложить свои мандаты в знак солидарности с их губернатором. Участники акции поясняют, что голосовали не за партию, а за Фургала. Также людей раздражает, что федеральное телевидение никак не освещает протесты в регионе.

Среди лозунгов звучат: «Фургал — наш выбор», «Путина в отставку», «Царя долой», «Мы здесь власть», «Нет произволу», «Свободу Фургалу», «Позор» (по отношению к ЛДПР) и многие другие. На некоторых плакатах написано «Свободу Фургалу, народному губернатору», «Хабаровск, спаси РФ», «Разбудили зверя, так хоть не дразните» и прочие.

Фото: Штаб Навального в Хабаровске

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что против одного из активистов завели административное дело в связи с нарушением правил проведения массовых акций. При этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к протестующим.