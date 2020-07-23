В Хабаровске на активиста завели дело об организации митинга в поддержку Фургала

На активиста либертарианской партии Артема Мозгова завели дело о нарушении установленного порядка организации или проведения собрания по статье 20.2 КоАП РФ. Об этом в своем Twitter сообщает координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

В УМВД по Хабаровскому краю считают, что Мозгов нарушил правила проведения митингов 11 июня по адресу ул. Карла Маркса, 56. Как поясняет Ворсин, речь идет о «коротком» выступлении активиста на первом митинге в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Корреспондент YouTube-канала штаб Дмитрий Низовцев уточняет, что выступление проходило «с крыльца хабаровского Белого дома [здание правительства региона, — прим. Sobesednik.ru]».

Фото: Twitter Алексея Ворсина

«Власти решили начать закрывать сначала самых активных или тех, в ком они видят потенциальную угрозу. Тактика понятна: сначала без шума закрыть политактивистов, потом тех, в ком власти углядят "лидеров", а потом и всех остальных», — пишет Ворсин. По его мнению, главной задачей жителей города является не позволять властям «тихо без шума начать хватать людей» вне зависимости от их убеждений.

Накануне Sobesednik.ru писал, что аналогичные дела возбудили также на двух представителей местного отделения КПРФ, которые участвовали в организации протестной акции в Хабаровске, не связанной с Сергеем Фургалом.