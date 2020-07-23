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[10:33]В Хабаровске на активиста завели дело об организации митинга в поддержку Фургала
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[09:11]Дегтярев обратится в Москву с просьбой снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
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[15:26]Мишустин предложил устанавливать среднюю зарплату по регионам, а не по стране
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[14:56]Жириновский опроверг свои слова о том, что не уговаривал Фургала уйти в отставку
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[14:42]Врача "скорой" из Твери доставили на допрос под Краснодаром и не отвезли обратно
[14:23]В Люблине второй раз за неделю крупное ДТП. Эксперты считают, надо сужать дороги
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[11:50]Владимир Зеленский рассказал о переговорах с террористом, захватившим автобус
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21 июля, вторник

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В Хабаровске на активиста завели дело об организации митинга в поддержку Фургала

Политика
10:33, 23 июля 2020

В Хабаровске на активиста завели дело об организации митинга в поддержку Фургала

На активиста либертарианской партии Артема Мозгова завели дело о нарушении установленного порядка организации или проведения собрания по статье 20.2 КоАП РФ. Об этом в своем Twitter сообщает координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

В УМВД по Хабаровскому краю считают, что Мозгов нарушил правила проведения митингов 11 июня по адресу ул. Карла Маркса, 56. Как поясняет Ворсин, речь идет о «коротком» выступлении активиста на первом митинге в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Корреспондент YouTube-канала штаб Дмитрий Низовцев уточняет, что выступление проходило «с крыльца хабаровского Белого дома [здание правительства региона, — прим. Sobesednik.ru]».

Фото: Twitter Алексея Ворсина

«Власти решили начать закрывать сначала самых активных или тех, в ком они видят потенциальную угрозу. Тактика понятна: сначала без шума закрыть политактивистов, потом тех, в ком власти углядят "лидеров", а потом и всех остальных», — пишет Ворсин. По его мнению, главной задачей жителей города является не позволять властям «тихо без шума начать хватать людей» вне зависимости от их убеждений.

Накануне Sobesednik.ru писал, что аналогичные дела возбудили также на двух представителей местного отделения КПРФ, которые участвовали в организации протестной акции в Хабаровске, не связанной с Сергеем Фургалом.

Теги: #Фургал #Хабаровск

Рубрика: Политика

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