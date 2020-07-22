Лидеров КПРФ в Хабаровске подозревают в организации незаконной акции протеста

Против представителей отделения КПРФ в Хабаровском крае возбудили дела об организации массовой акции в Хабаровске, так как их митинг не был согласован руководством города. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

«Уведомление о том, что КПРФ будет проводить митинг в Хабаровске, мы подавали. Нам мэрия отказала в то время, когда на улицах Хабаровска проводятся тысячные акции и митинги. Но система решила начать расправляться с неугодными коммунистами», — сообщил секретарь организации Петр Перевезенцев. Кроме него административное дело возбудили также на руководителя фракции КПРФ в парламенте региона Сергея Ильина.

Суд вернул дело Ильина правоохранителям на доработку. Завтра, 23 июля, состоится суд в отношении Перевезенцева.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что митинг прошел 17 июля на Комсомольской площади. В согласовании акции организаторам отказали в связи с эпидемией коронавируса. Протест не был связан с митингами в защиту экс-губернатора Сергея Фургала — протестующие требовали демократических свобод, прекращения репрессий и смены власти в стране.

Тем временем в Хабаровске уже 12 дней подряд проходят массовые акции в поддержку Фургала, однако у них нет организаторов, а санкции в отношении участников правоохранительные органы, в основном, не применяют.