"В Хабаровском крае царит беззаконие": На митинг в Хабаровске выйдет КПРФ

17 июля в 18:00 на Комсомольской площади в Хабаровске состоится несогласованный митинг КПРФ. Коммунисты намерены требовать демократических свобод, прекращения репрессий и смены власти в стране. Отмечается, что в согласовании акций представителям акций отказали, сославшись на коронавирус.

«Вся Россия который месяц сидит под арестом. Запрещены митинги и демонстрации, запрещена учеба и нормальная жизнь. Но не парады и репетиции. Не комичное голосование по Конституции ради обнуления президентских сроков», — пишет в своем заявлении региональное отделение КПРФ, отмечая, что «репрессии» уже затронули ряд политиков и журналистов.

Среди требований коммунистов указана отмена обнуления президентских сроков Владимира Путина, соблюдения свободы слова, отмена пенсионной реформы, «национализация природных ресурсов», а также «левый поворот»: «Сколько можно терпеть обнищание и неустроенность? Сколько можно бояться за свое будущее и ожидать только плохого?»

Также они выступают против принятого во втором чтении законопроекта о трехдневном голосовании. По мнению КПРФ, это приведет к утроению количества фальсификаций на выборах, которые «грозят окончательно превратиться в неподконтрольный людям фарс». Напомним, что ранее против инициативы выступили представители избирательных комиссий. Сейчас под соответствующим документом свои подписи поставили уже более 1200 членов избиркомов.

При этом первый секретарь хабаровского отделения КПРФ Петр Перевезенцев в своем обращении на YouTube заявил, что сейчас «в Хабаровском крае царит беззаконие, не исполняются федеральные и краевые законы». По его мнению, «это путь к развалу России»: «Мы хотим выйти на митинг, чтобы сказать решительное "нет" развалу страны», — поясняет он.

Протестные акции в Хабаровске проходят ежедневно, начиная с субботы. Люди выступают в защиту своего губернатора Сергея Фургала, арестованного Следственным комитетом. Горожане требуют, чтобы суд над ним проходил не в Москве, а в Хабаровске. При этом партия ЛДПР, которую представляет Фургал, выступает против несанкционированных акций.