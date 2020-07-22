Жириновский опроверг свои слова о том, что не уговаривал Фургала уйти в отставку

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бывший губернатор Хабарского края Сергей Фургал намеревался подать в отставку ещё до своего ареста. Его слова передает РБК со ссылкой на «Россию-1».

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил — по собственному желанию», — заявил Жириновский.

Напомним, что во время своего выступления в Госдуме после задержания Фургала лидер ЛДПР обратил отдельное внимание на то, что он не собирался уговаривать Фургала уходить в отставку. Также Жириновский заявлял, что действия силовиков носят политический характер и угрожал, что вся фракция ЛДПР в Госдуме и все представители партии в регионах, в том числе губернаторы, уйдут в отставку в знак протеста.

После этого партия отказалась поддержать протесты жителей Хабаровска, заявив, что не готова призывать жителей на несогласованные акции.

Накануне в регион прибыл другой представитель партии, Михаил Дегтярев, который ранее был в Хабаровском крае лишь единожды. Жириновский считает, что «край должен развиваться и руководитель должен находиться на месте».

Жители Хабаровска накануне встретили нового врио губернатора новой вечерней акцией протеста с требованием уехать обратно в Москву.