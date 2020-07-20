Станислав Белковский: Лидер ЛДПР резко снизил тон

Колумнист Sobesednik.ru – о методах Кремля по умиротворению самого яркого российского политика

Сразу после ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала, вроде как представляющего партию ЛДПР, партлидер Владимир Жириновский произнёс невероятно жёсткую речь. Причём прямо с трибуны Госдумы. Он напомнил, что «Единая Россия» не пользуется в стране никакой реальной популярностью. Попенял Кремлю: мол, поправки к Основному закону получили, а взамен – чёрная неблагодарность. И пригрозил, что ЛДПР из-за казуса Фургала отзовет всех депутатов из Госдумы, а заодно – своих партийных членов ЦИК и аудиторов Счетной палаты.

Ужас-ужас-ужас. Особенно с учетом того, что выборы в нижнюю палату РФ-парламента могут, по слухам, пройти досрочно – например, уже в декабре 2020-го. И с учетом обострения протестных настроений и народного «отходняка» после конституционного плебисцита, радикализировавшаяся и демонстративно порвавшая с Кремлем партия Жириновского могла бы получить немало дополнительных очков.

Но цену угрозам Владимира Вольфовича мы знаем. Ведь он на арене нашей политики уже 30 лет. И за всё это время по-настоящему неприятных сюрпризов Кремлю не преподносил. Ни разу. Ни единого случая реальной его нелояльности высшей власти – что при Борисе Ельцине, что (тем более) при Владимире Путине зафиксировано не было. Ещё в начале нулевых в администрации президента говорили: все партии могут взбрыкнуть, даже нами же созданные. Только не всецело верный Жириновский. На него можно рассчитывать твердо и всегда. Невзирая на отдельно-регулярные риторические упражнения оппозиционного свойства.

И правда. Уже через пару дней после демарша в Думе лидер ЛДПР резко снизил тон. Фактически, в дальнейших выступлениях ВВЖ даже намекал, что Сергей Фургал, возможно, вполне себе причастен к тем преступлениям, в которых его обвиняют. А главная и единственная претензия к Кремлю/силовикам – что они молчали 15 лет (убийства, инкриминируемые хабаровскому губернатору, произошли в 2004-05 гг) и дружественного ЛДПР-вождя вовремя не предупредили. Иначе он, может, и сам бы не пустил г-на Фургала на выборы разных уровней под знаменами своей самой лояльной Кремлю политической структуры.

Сценарий умиротворения г-на Жириновского в те же дни был провозглашен почти официально. Место Сергея Фургала займет другой представитель ЛДПР. Еще более близкий к партийному вождю. Например, считающийся фаворитом Владимира Вольфовича 39-летний Михаил Дегтярёв, председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодёжи (к моменту публикации Михаила Дегтярёва назначили на пост врио губернатора Хабаровского края – прим. ред.). Правда, возмущённый Хабаровск никакого Дегтярёва, в крае практически не известного, вовсе не ждёт. Но это уже проблема Кремля и тех самых силовиков, которые арестовали Фургала, если и справедливо, то невпопад.

ЛДПР была создана в позднем СССР по инициативе ЦК КПСС/КГБ, чтобы имитировать многопартийность. Не случайно союзное министерство юстиции зарегистрировало партию второй – по новому законодательству, сразу после коммунистической. В 1993-м Жириновский и Ко выиграли первые в новейшей российской истории думские выборы, оседлав протестную энергию сторонников расстрелянного в октябре того же года Белого дома. Чтобы выгодно продать эту концентрированную энергию президенту Ельцину. И так далее – везде. Харизматический лидер, ярчайший талант, Владимир Вольфович свою жизнь в политике сделал тотальным бизнесом еще тогда, когда политические страсти кипели всерьез и результаты большинства выборов были непредсказуемы. В этом смысле лидер ЛДПР – концептуальный отец-основатель нынешней политической системы. Он, а не кто-либо из кремлевских властителей, наипаче – тамошних бюрократов, дерзостно ставящих себе в заслугу стабильность нынешних времён. И систему он не предаст – как она не изгонит его. До самой их совместной и параллельной смерти. Ну а гонимый Сергей Фургал – мало ли какими соратниками Владимиру Жириновскому приходилось жертвовать ради торжества своих неизменных принципов! Которым он остается неизменно привержен и предан, этого никогда не отнимешь.