Арестованного Фургала оставили без еды и туалетных принадлежностей

По словам адвоката губернатора Хабаровского края, работники СИЗО не передали его подзащитному посылки от сына.

16 июля вердикт Басманного суда об избрании меры пресечения (арестован до 10 сентября) губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу вступил в законную силу. Это решение было оглашено в Мосгорсуде, сам задержанный слушал его по видеосвязи, находясь в СИЗО.

Sobesednik.ru поговорил с одним из адвокатов Сергея Фургала – Борисом Кожемякиным.

Адвокат рассказал, что губернатор подтвердил: условия его содержания представители ОНК точно донесли до общественности. Но вот посылка, которую отправил ему сын, до Сергея Фургала почему-то до сих пор не дошла.

– Вы знаете, мы же сегодня общались в суде, – сказал нам Борис Кожемякин, – поэтому то, что говорят и пишут… У него же были представители ОНК реально. Видели, как говорится, его живьем в изоляторе. Это соответствует действительности.

– А сам он вам что рассказывал?

– Ну, у нас сегодня было судебное заседание.

Он единственное, что сказал, что не получал никаких посылок, которые ему выслал сын в установленном законом порядке. Пока ему все эти вещи – продукты, туалетные принадлежности – не доставили. Вот это нас крайне беспокоит. Но мы надеемся, что все это будет исправлено.

Напомним, представители ОНК, которые побывали в СИЗО «Лефортово», рассказали СМИ: Фургал обратил их внимание на то, что у него возникают проблемы со здоровьем в камере. У него аллергия, руки покрыты пятнами. Фургал думает, что это связано с ношением перчаток.

Пока он находится на карантинном режиме, в одиночной камере. У Сергея Фургала есть телевизор, но он не работает, так как нет антенны. Чиновник читает книги. Еще он получил газеты, но они двух-трехдневной давности.