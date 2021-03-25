Редактирование Росреестра, страсти по омикрону, роба с QR-кодом: новости к полуночи 2 декабря
Дайджест новостей к окончанию четверга
Более сотни россиян завтра вылетят из ЮАР в Москву, сообщает посольство РФ в Аддис Абебе. Предполагается, что все они обязаны будут пребывать на двухнедельном карантине из-за риска передачи нового штамма коронавируса соотечественникам. Как они будут добираться из аэропорта к себе домой и что делать их сожителям, не уточняется.
Тем временем в странах Европы уже начинают выявлять штамм омикрон у пациентов, которые не посещали страну. Ограничены авиасообщения со странами Южной Африки.
Телеведущий и главврач столичной больницы Александр Мясников еще вчера критиковал подход с перекрытием границ в своем телеграм-канале:
«В условиях текущей коронавирусной инфекции любые перекрытия границ – чисто политическое решение, чтобы потом никто не обвинил власти своих стран в бездействии. Это всегда поздно и всегда неэффективно по своей сути».
Тем временем один из рупоров противников введения QR-кодов в РФ, депутат Николай Бондаренко прибыл на заседание Саратовской областной думы в тюремной робе с распечатанным QR-кодом. Там его обвинили в использовании острой темы для зарабатывания политических очков.
Сегодня политик Алексей Навальный выплатил штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. И сегодня же команда оппозиционера выпустила новое расследование, в котором рассказала об изменениях в Росреестре.
Так, если раньше владельцев роскошной недвижимости из числа высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых служб (включая их родственников) можно было найти по именам, а после их имена заменили на «Физическое лицо» и «Российскую Федерацию», то теперь по кадастровым номерам невозможно найти ранее находившиеся в Росреестре квартиры и земельные участки главы Ростуризма и даже президента Казахстана (две квартиры в Москве).
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