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Вчера, в 23:39

Редактирование Росреестра, страсти по омикрону, роба с QR-кодом: новости к полуночи 2 декабря

Дайджест новостей к окончанию четверга

Фото: Instagram Владислава Жуковского

Более сотни россиян завтра вылетят из ЮАР в Москву, сообщает посольство РФ в Аддис Абебе. Предполагается, что все они обязаны будут пребывать на двухнедельном карантине из-за риска передачи нового штамма коронавируса соотечественникам. Как они будут добираться из аэропорта к себе домой и что делать их сожителям, не уточняется.

Тем временем в странах Европы уже начинают выявлять штамм омикрон у пациентов, которые не посещали страну. Ограничены авиасообщения со странами Южной Африки.

Телеведущий и главврач столичной больницы Александр Мясников еще вчера критиковал подход с перекрытием границ в своем телеграм-канале:

«В условиях текущей коронавирусной инфекции любые перекрытия границ – чисто политическое решение, чтобы потом никто не обвинил власти своих стран в бездействии. Это всегда поздно и всегда неэффективно по своей сути».

Тем временем один из рупоров противников введения QR-кодов в РФ, депутат Николай Бондаренко прибыл на заседание Саратовской областной думы в тюремной робе с распечатанным QR-кодом. Там его обвинили в использовании острой темы для зарабатывания политических очков.

Сегодня политик Алексей Навальный выплатил штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. И сегодня же команда оппозиционера выпустила новое расследование, в котором рассказала об изменениях в Росреестре.

Так, если раньше владельцев роскошной недвижимости из числа высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых служб (включая их родственников) можно было найти по именам, а после их имена заменили на «Физическое лицо» и «Российскую Федерацию», то теперь по кадастровым номерам невозможно найти ранее находившиеся в Росреестре квартиры и земельные участки главы Ростуризма и даже президента Казахстана (две квартиры в Москве).

Коротко о других новостях:

  • Следствие предъявила бывышей замминистра просвещения Марине Раковой уже третье обвинение в мошенничестве по делу о реализации нацпроекта «Образование», передаёт ТАСС
  • В России на 4 миллиона могут оштрафовать компанию GitHub, принадлежащую Microsoft, за неудаление информации об «Умном голосовании»
  • Социологи зафиксировали снижение рейтингов Путина и Мишустина на 4% и 3% соответственно за прошедший месяц
  • В Нью-Йорке возле штаб-квартиры ООН задержан человек с дробовиком
  • В Орловской области ураган повалил 198-летний дуб, высаженный в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» писателем Иваном Тургеневым


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Рубрика: Общество

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