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У россиян снизилось доверие к Путину, но 46% считают, что страна идет в правильном направлении

44% наоборот считают, что страна находится на неверном пути

Фото: Global Look Press

Ближе к концу 2021 года между россиянами до минимума сократился разрыв в оценке пути, по которому идёт страна: по результатам ноябрьского опроса «Левада-центра»* 46% респондентов считают, что Россия движется в правильном направлении, а 44% придерживаются обратного мнения. 10% затрудняются ответить.

Равномерная «поляризация» общественного мнения по этому вопросу продолжается с 2018 года, согласно графикам социологов.

Синхронно движется и график одобрения деятельности президента Владимира Путина. 

Возможно, кампания по вакцинации всё-таки коснулась и президента, потому что за минувший месяц по сравнению с октябрём его рейтинг упал на 4% – с 67% до 64%. Одобрение работы премьер-министра Михаила Мишустина снизилось с 57% до 54%.

Хуже всего респонденты социологического исследования относятся к Госдуме. В ноябре 55% россиян не одобряло ее деятельность, а поддерживает их 41% от числа опрошенных.

В исследовании, проводимом с помощью личного интервью, приняли участие 1603 человека из 50 субъектов РФ, 137 населенных пунктов.

*«Левада-Центр» признан Минюстом РФ организацией, выполняющей функции иностранного агента

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