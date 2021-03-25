У россиян снизилось доверие к Путину, но 46% считают, что страна идет в правильном направлении
44% наоборот считают, что страна находится на неверном пути
Ближе к концу 2021 года между россиянами до минимума сократился разрыв в оценке пути, по которому идёт страна: по результатам ноябрьского опроса «Левада-центра»* 46% респондентов считают, что Россия движется в правильном направлении, а 44% придерживаются обратного мнения. 10% затрудняются ответить.
Равномерная «поляризация» общественного мнения по этому вопросу продолжается с 2018 года, согласно графикам социологов.
Синхронно движется и график одобрения деятельности президента Владимира Путина.
Возможно, кампания по вакцинации всё-таки коснулась и президента, потому что за минувший месяц по сравнению с октябрём его рейтинг упал на 4% – с 67% до 64%. Одобрение работы премьер-министра Михаила Мишустина снизилось с 57% до 54%.
Хуже всего респонденты социологического исследования относятся к Госдуме. В ноябре 55% россиян не одобряло ее деятельность, а поддерживает их 41% от числа опрошенных.
В исследовании, проводимом с помощью личного интервью, приняли участие 1603 человека из 50 субъектов РФ, 137 населенных пунктов.
*«Левада-Центр» признан Минюстом РФ организацией, выполняющей функции иностранного агента