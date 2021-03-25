У россиян снизилось доверие к Путину, но 46% считают, что страна идет в правильном направлении

Возможно, кампания по вакцинации всё-таки коснулась и президента, потому что за минувший месяц по сравнению с октябрём его рейтинг упал на 4% – с 67% до 64%. Одобрение работы премьер-министра Михаила Мишустина снизилось с 57% до 54%.

Хуже всего респонденты социологического исследования относятся к Госдуме. В ноябре 55% россиян не одобряло ее деятельность, а поддерживает их 41% от числа опрошенных.

В исследовании, проводимом с помощью личного интервью, приняли участие 1603 человека из 50 субъектов РФ, 137 населенных пунктов.

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