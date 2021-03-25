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Погибло главное дерево России. Ураган уничтожил «Тургеневский дуб»

Гордость страны и реликвию русской литературы хотят увековечить

Фото: orel-region.ru

30 ноября музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» в Орловской области утратил свою знаменитую реликвию – 198-летний дуб, который посадил И. С. Тургенев. Ураганный ветер с корнем вырвал главное дерево России из земли. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Великий русский писатель еще в детстве посадил этот дуб. В своих бессмертных произведениях он зачастую описывал его.

Насколько этот природный великан был дорог писателю можно судить по его письмам к своему другу Полонскому: "Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, Родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу".

«Тургеневский дуб» был внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев Росси и признан «Российским деревом года-2021». На февраль 2022 года планировалось его участие в конкурсе «Европейское дерево года». Дерево было высотой 28 метров, а в обхвате – 435 см.

Для Сергея Ступина, директора музея-заповедника, гибель легендарного дуба стала личной трагедией. Он сказал:

Фото: facebook.com/adagamov
Так дуб выглядел при жизни.
Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира

Губернатор Орловской области Андрей Клычков намерен увековечить историческую реликвию «Тургеневский дуб».

«Прошу проникнуться этой идеей общественные институты, сообщества литературоведов, музейщиков, историков, всех неравнодушных граждан. Все предложения будут услышаны, каждое мнение будет учтено. Уверен, вместе мы сможем запечатлеть память о нашем знаменитом земляке – Тургеневском дубе, который видел самого Ивана Сергеевича. И сохранить её для наших потомков», – призвал губернатор.

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