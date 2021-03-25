Погибло главное дерево России. Ураган уничтожил «Тургеневский дуб»

30 ноября музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» в Орловской области утратил свою знаменитую реликвию – 198-летний дуб, который посадил И. С. Тургенев. Ураганный ветер с корнем вырвал главное дерево России из земли. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Великий русский писатель еще в детстве посадил этот дуб. В своих бессмертных произведениях он зачастую описывал его.

Насколько этот природный великан был дорог писателю можно судить по его письмам к своему другу Полонскому: "Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, Родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу".

«Тургеневский дуб» был внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев Росси и признан «Российским деревом года-2021». На февраль 2022 года планировалось его участие в конкурсе «Европейское дерево года». Дерево было высотой 28 метров, а в обхвате – 435 см.

Для Сергея Ступина, директора музея-заповедника, гибель легендарного дуба стала личной трагедией. Он сказал: