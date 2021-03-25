Новый альбом Оксимирона: чекисты, мигалки, суды и иноагенты на фоне гонений на рэперов

Главный рэп-интеллектуал России Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и уродство» в разгар гонений на рэперов: Моргенштерн и Элджей покинули страну. При этом рэпер сделал ставку на острые политические темы. Подборка из 21 трека поначалу и вовсе выглядит как философское, зарифмованное, закрученное в поэтические строки осмысление лент новостей. Фейк-ньюс, Екатерина Шульман и Евгений Чичваркин, иностранные агенты, «Северный поток», мигалки, суды и выборы. Вся страна – пост ГАИ. НЛО и СВР – не просто шесть букв. В числе прочих героями альбома стали чекисты: «Ты поднимешься настолько, насколько травишь район». Маски-шоу и ди-джей сеты от Росгвардии. «Меня спросили, почему в русском рэпе нет гангста, но гангста на Руси – прерогатива государства». Одна из центральных тем, зарисованных-зарифмованных Оксимироном и проходящих через весь альбом: Москва – город контрастов. Это и есть красота и уродство: лобстер и баланда, «Москва всё вместит: слева рестик, справа – арестик». Музыкально альбом тоже довольно жёсткий, и не без матерка: любителям рэпа «зайдёт», для привыкших к мейнстриму – разве что отдельными, более лёгкими и привычными песнями: «Партизанское радио», «Эспрессо тоник», «Пантеллерия» и титульная «Красота и уродство».

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