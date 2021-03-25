Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:42

Новый альбом Оксимирона: чекисты, мигалки, суды и иноагенты на фоне гонений на рэперов

Альбом «Красота и уродство» за сутки собрал почти 4 млн просмотров

Фото: Global Look Press

Главный рэп-интеллектуал России Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и уродство» в разгар гонений на рэперов: Моргенштерн и Элджей покинули страну. При этом рэпер сделал ставку на острые политические темы. Подборка из 21 трека поначалу и вовсе выглядит как философское, зарифмованное, закрученное в поэтические строки осмысление лент новостей. Фейк-ньюс, Екатерина Шульман и Евгений Чичваркин, иностранные агенты, «Северный поток», мигалки, суды и выборы. Вся страна – пост ГАИ. НЛО и СВР – не просто шесть букв. В числе прочих героями альбома стали чекисты: «Ты поднимешься настолько, насколько травишь район». Маски-шоу и ди-джей сеты от Росгвардии. «Меня спросили, почему в русском рэпе нет гангста, но гангста на Руси – прерогатива государства». Одна из центральных тем, зарисованных-зарифмованных Оксимироном и проходящих через весь альбом: Москва – город контрастов. Это и есть красота и уродство: лобстер и баланда, «Москва всё вместит: слева рестик, справа – арестик». Музыкально альбом тоже довольно жёсткий, и не без матерка: любителям рэпа «зайдёт», для привыкших к мейнстриму – разве что отдельными, более лёгкими и привычными песнями: «Партизанское радио», «Эспрессо тоник», «Пантеллерия» и титульная «Красота и уродство».

YouTube и стриминговые музыкальные сервисы.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

Шоу-бизнес 21 минуту назад

«Мог быть круче Кобзона и Лещенко вместе взятых!» Джигурда рассказал, что мешало популярности Градского при СССР

Культура и ТВ 1 час назад

Советский диктор Дина Григорьева: «Иногда чувствую, что дух моего мужа приходит ко мне»

Шоу-бизнес 1 час назад

«Перелом ребра!» Никита Джигурда обратился к врачам после боя с Отаром Кушанашвили

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Славу Зайцева убивают морально!»: стали известны подробности жуткого скандала с участием модельера

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Температура под 40, дикая головная боль»: Азиза рассказала о заболевании ковидом

Культура и ТВ 3 часа назад

«Градский сам виноват!»: скандал на похоронах наставника «Голоса» получил неожиданное продолжение

Культура и ТВ 3 часа назад

«Игра» — не игра: Александр Масляков не оценил юмор Семена Слепакова

Культура и ТВ 16 часов назад

«Нормальный только я»: в России сняли фильм с юными актёрами-инвалидами. Виторган, Петров и Добронравов на премьере

Шоу-бизнес 17 часов назад

"Происходит беспредел": Илья Резник - об отъеме единственного жилья

Шоу-бизнес 17 часов назад

Жена Владимира Кузьмина: «Когда снова сошлась с мужем, познакомилась с ним заново»

Шоу-бизнес 18 часов назад

«Должен был лежать рядом с Высоцким, а похоронили под забором!» Поклонники Градского возмущены местом его могилы

Шоу-бизнес 19 часов назад

«Невозможно было его заставить заняться собой»: Агутин рассказал о последних съёмках с Градским.

Шоу-бизнес 19 часов назад

«Нарушен закон похорон»: ещё один скандал на прощании с Градским

Шоу-бизнес 22 часа назад

Максим Галкин выступит 3 декабря в Кремле

Шоу-бизнес 22 часа назад

Новогодний гала-концерт проекта «Голос» пройдёт 7 декабря в «Крокус сити холл»

Культура и ТВ 22 часа назад

Церемония прощания с Александром Градским. Видео

Шоу-бизнес 1 день назад

По стопам Моргенштерна: репера Элджея заметили у иммиграционного центра в Кипре

Шоу-бизнес 1 день назад

"Словно принц из сказки": как выглядел в гробу Александр Градский

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика