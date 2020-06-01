«Нормальный только я»: в России сняли фильм с юными актёрами-инвалидами. Виторган, Петров и Добронравов на премьере
Константин Хабенский блестяще сыграл мэра-коррупционера
2 декабря в российский прокат выходит фильм для подростков «Нормальный только я», в котором снялись дети с ограниченными возможностями: с ДЦП, и не только. С детским кино в России давно беда, и от фильма, где в наше политкорректное время ожидаешь увидеть что-то дежурное и чопорное, чтобы не сказать грантоотбивательное, ничего хорошего не ждёшь. Однако создателю картины Антону Богданову удалось нечто большее.
Богданов – и сценарист, и режиссёр, и исполнитель главной роли. В картину он заманил Константина Хабенского и Максима Виторгана (который в последние недели стал главной кинозвездой благодаря главным ролям в сериалах «Чиновница» и «В Бореньке чего-то нет»). А на премьеру – ещё и Александра Петрова с Виктором Добронравовым. Звёзды в фойе говорили традиционные, правильные фразы про детей-инвалидов. Приехали поддержать.
Но фильм как раз о том, что особой поддержки «особенным» детям не требуется. Кто-то из создателей сказал перед показом, что картина получилась, на вкус некоторых, «очень советской». С этим можно согласиться только в хорошем смысле. Всё получилось живо, интересно и не для галочки.
Сценарий, конечно, немного натянут: группа детей с ограниченными возможностями приезжает в пустующий детский лагерь, и, чтобы их выкурить оттуда, злые взрослые завозят туда городскую шпану во главе с «вожатым» - владельцем шиномонтажа (Максим Виторган).
Начав с конфликта, ребята заканчивают прелестным хэппи-эндом: особенно мощно выглядит эпизод, в котором ребёнок-инвалид смачно ругается матом со сцены (разумеется, это «запикано»): плохому всё-таки научили, но жизнь есть жизнь. Баланс правды жизни и воспитательного фактора тут почти идеален. Есть в фильме и помятые тачки, и яркая любовная линия.
Хабенский в комичной роли ненасытного мэра-коррупционера бесподобен. Проверяя, как работает схема по сносу детского лагеря в пользу строительства элитного жилого комплекса, он предстаёт сразу в нескольких образах, появляясь в самых неожиданных местах и нарядах.
И ещё раз о советском. Лента отсылает к советскому киношлягеру 1964 года «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Спасибо, что не назвали её ремейком этой до сих пор популярной картины. «Нормальный только я» совершенно точно не станет подобным хитом в наше насыщенное время. Но посмотреть её совершенно определённо стоит девчонкам, мальчишкам, а также их родителям. Кстати, если вам нравился «Ералаш», это кино точно придётся по душе.