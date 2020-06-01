«Нормальный только я»: в России сняли фильм с юными актёрами-инвалидами. Виторган, Петров и Добронравов на премьере

2 декабря в российский прокат выходит фильм для подростков «Нормальный только я», в котором снялись дети с ограниченными возможностями: с ДЦП, и не только. С детским кино в России давно беда, и от фильма, где в наше политкорректное время ожидаешь увидеть что-то дежурное и чопорное, чтобы не сказать грантоотбивательное, ничего хорошего не ждёшь. Однако создателю картины Антону Богданову удалось нечто большее.

Богданов – и сценарист, и режиссёр, и исполнитель главной роли. В картину он заманил Константина Хабенского и Максима Виторгана (который в последние недели стал главной кинозвездой благодаря главным ролям в сериалах «Чиновница» и «В Бореньке чего-то нет»). А на премьеру – ещё и Александра Петрова с Виктором Добронравовым. Звёзды в фойе говорили традиционные, правильные фразы про детей-инвалидов. Приехали поддержать.