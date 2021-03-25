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Максим Шевченко о причине ЧП на шахте в Кузбассе: «В России нет профсоюзного движения, оно уничтожено и раздавлено»

Журналист винит в трагедии собственников, ориентированных на сверхприбыли

Фото: Global Look Press, YouTube «Максим Шевченко»

Журналист Максим Шевченко в эфире «Эха Москвы» объяснил трагедию на шахте «Листяжная» тем, что «собственники требуют сверхприбыли», а профсоюзное движение в России находится в плачевном состоянии:

«Собственники, которые получают в миллионы раз больше, чем те, кто рискует жизнью, спускаясь в эти метановые бездны, в шахту. Подробно описывают шахтёры, когда концентрация метана в 4 раза увеличивалась, говорили: “Давайте остановим работы, проветрим шахты”. “Нет, работайте все равно. А не нравится – у нас тут очередь стоит тех, кто желает спуститься в шахту”. Вопрос не в зарплате. Вопрос в том, что в России нет профсоюзного движения, оно уничтожено и раздавлено. Профсоюзы полузапрещённые, которые борются реально, их, активистов, арестовывают зачастую, порой убивают, между нами говоря»

, – заявил журналист.

Взрыв на шахте «Листвяжная» произошёл 25 ноября. Скончались почти сто человек, включая спасателей.

Рубрика: Общество

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