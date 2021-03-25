«По их мнению, сегрегация – это нормально»: коммунист Бондаренко надел тюремную робу с QR-кодом
Член КПРФ выступил в областной думе против принятия закона, ограничивающего в правах невакцинированных россиян
«Новая коллекция одежды зима-весна 2022 от российской власти», – так прокомментировал свой наряд коммунист Николай Бондаренко: тюремная роба с распечатанным на ней номером и QR-кодом В этом одеянии он пришёл на заседание Саратовской областной думы.
«Бой был не на жизнь, а насмерть. Ни один депутат не выступал в интересах народа, кроме депутатов от КПРФ. Все остальные либо сдулись, либо говорили такие вещи, от которых волосы на голове встают дыбом. По их мнению, сегрегация – это нормально, введение ограничений в отношении непривитых – это супер»
, – написал политик в Instagram.
Во время заседания оппоненты обвиняли Бондаренко в том, что он использует тему QR-кодов для того, чтобы «раскачивать лодку» и зарабатывать политические очки.