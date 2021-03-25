«По их мнению, сегрегация – это нормально»: коммунист Бондаренко надел тюремную робу с QR-кодом

«Новая коллекция одежды зима-весна 2022 от российской власти», – так прокомментировал свой наряд коммунист Николай Бондаренко: тюремная роба с распечатанным на ней номером и QR-кодом В этом одеянии он пришёл на заседание Саратовской областной думы.