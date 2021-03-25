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Седьмое чувство

Бродский в начале семидесятых невесело шутил: разговор с друзьями вместо «Добрый день» все чаще начинаешь фразой «Кого посадили?»

Фото: Global Look Press

Памятник Бродскому в Москве

Разрядка разрядкой, а курс на выдавливание из столиц на Запад либо на Восток был взят именно тогда: вынужденный отъезд самого Бродского – 1972, процесс Якира – Красина – 1973, высылка Солженицына – 1974. Застой был не таким вегетарианским, как кажется, ломали, доводили до самоубийства, как Илью Габая (1973), или в лагере могли уморить, как Юрия Галанскова (1972). Нынешняя наша ситуация ничем не лучше – Навальный сидит, Чанышева сидит, Зуев сидит, Котов под арестом, «Мемориал» (*?) подвесили в неопределенности, растут ряды иноагентов, бегут из страны разоблачители пыток или авторы больничных репортажей вроде Сергея Самборского. Выездные визы пока не ввели, но дипломатическую войну с Америкой ведут вовсю, а с ограничениями на перемещения отлично справляется ковид в разнообразных своих модификациях. Вообще в России осталось два вида новостей – смерти и уголовные преследования; в семидесятые было разнообразней – то домну возведут, то в космос полетят на рекордные полгода, то разрядка международной напряженности, которая у нас уже лет десять ничем не разряжается.

И все чаще читаешь в блогах, письмах или студенческих сочинениях: это вообще надолго? Не может же быть, что навсегда. Вот это безвременье, и кругом враги, и абсурд, и жестокость, и глупость – это же не может быть лицом России?

Нет, не надолго. Говорю же, не семидесятые. Почему-то именно сейчас появилось у меня твердое чувство, что мы вступаем в год великого перелома. Правда, раньше так по инициативе Сталина называли 1929-й, когда удушили НЭП и начали убийственную сплошную коллективизацию. Но великие переломы бывают не только к худшему. Иррациональные предвидения диктуются так называемым шестым чувством, но бывает еще и седьмое. Им наделены только особенно чуткие интуиты, и это седьмое чувство в какой-то ничем не примечательный момент говорит вдруг: хватит. Достаточно. Не все коту масленица, доносчику – зеленая улица, а палачу – опричнина. Никогда не знаешь, в какой момент у Вселенной лопается терпение, но то ли злодеи становятся вовсе уж непрофессиональны, а идеологи гротескны, то ли населению надоедает. Седьмое чувство обманывает крайне редко. Откуда я знаю? А может, вольный дух Градского мне это шепнул, у нас неплохие были отношения, и он обещал в случае чего прислать весть. Кажется, прислал. Да и вообще как-то у меня в последнее время там стало много информаторов, не может быть, чтобы они промолчали, оказавшись «там, где знают все».

Вот и проверим. Мне представляется, что год спустя, к декабрю 2022 года, все в России будет обстоять значительно лучше, чем сейчас. Менее глупо. Менее жестоко. Более перспективно. Как это сделается – понятия не имею. Понимаю, что подставляюсь. Но умолчать или в очередной раз отделаться частными выводами было бы неправильно.

А если ничего не изменится и продолжится курс на новое дно – ну, что делать, значит, он необратим и все вообще в последние две тысячи лет было тут напрасно.

Но это вряд ли, если честно.

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