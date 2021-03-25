Россия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР из-за штамма омикрон

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о введении двухнедельного карантина для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Такое решение связанно с обнаружением там нового штамма коронавируса омикрон.

«Сегодня РФ ввела карантин на две недели, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР. Таких людей совсем немного. По данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР», – заявила Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».