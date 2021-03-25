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В Москве начали действовать упрощенные правила получения медотвода от вакцинации

Отложить прививку рекомендуется при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических болезней и др.

Фото: Global Look Press

С 1 февраля 2022 года по всей стране вводится единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах гражданам с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19. В Москве начнут выдавать медотводы по новому алгоритму уже со 2 декабря, сообщает «Коммерсант».

Как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, для получения медотвода необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике. 

Перечень заболеваний и состояний для получения медотвода небольшой, в частности рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. 

«Однако есть ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью. Поэтому решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, который ведет и наблюдает пациента, понимает его состояние и может оценить, есть ли у него потенциальные противопоказания к вакцинации или их нет. Специалист осмотрит пациента, оценит его состояние, изучит историю болезни, при необходимости может направить на дополнительные обследования», – подчеркнули в департаменте. 

Напоминается также, что для получения QR-кода москвичам, которые не привились, не болели ковидом или имеют медицинский отвод от вакцинации, необходимо сдать ПЦР-тест в общем порядке. 

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