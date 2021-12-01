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Сеть клиник «Омикрон» подала в суд на ВОЗ из-за совпадения с названием нового штамма COVID

Основатель клиники требует запретить использовать слово «омикрон» для обозначения штамма и удалить его из документов

Фото: Global Look Press

Глава и основатель российской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на российское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за названия нового штамма коронавируса, который называется также как и клиника – «омикрон». Истец требует запретить использовать слово «омикрон» для обозначения штамма, обязать ВОЗ удалить этот термин в любых их документах, связанных с новым штаммом COVID-19, а также взыскать расходы по уплате госпошлины в размере 6000 рублей. Об этом сообщает портал NGS.ru со ссылкой на исковое заявление.

«Ранее при вводе в поисковой строке слова «омикрон» в числе первых на протяжении длительного периода времени выдавалась информация о медицинской офтальмологической клинике истца, теперь же при вводе этого слова выпадает информация, несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью истца, следовательно, неизбежны колоссальные финансовые потери для него», – говорится в документе.

По словам основателя клиники, ассоциация со штаммом коронавируса наносит вред их деловой репутации. 

«Ну сами подумайте, если кто-то умрет от «омикрона» – родственник ваш или друг, то вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием», – отметил Падар. 

На прошлой недели в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса, который был назван пятнадцатой буквой греческого алфавита «омикрон».

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