Новому штамму коронавируса дали название – омикрон. Это греческая буква О

Новый штамм коронавируса назван пятнадцатой буквой греческого алфавита «омикрон» – О. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что южноафриканский штамм вируса B.1.1.529 уже успели обнаружить не только на территории происхождения, но и в Гонконге. Существующие тест-системы хорошо определяют эту разновидность вируса.

В России уже приняли решение закрыть въезд для граждан Южной Африки и Гонконга с 28 ноября, а также для всех иностранцев, побывавших на этой территории за последние десять дней.