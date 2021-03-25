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Новому штамму коронавируса дали название – омикрон. Это греческая буква О

Новый штамм обнаружен в Южной Африке и в Гонконге

Фото: Global Look Press

Новый штамм коронавируса назван пятнадцатой буквой греческого алфавита «омикрон» – О. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что южноафриканский штамм вируса B.1.1.529 уже успели обнаружить не только на территории происхождения, но и в Гонконге. Существующие тест-системы хорошо определяют эту разновидность вируса.

В России уже приняли решение закрыть въезд для граждан Южной Африки и Гонконга с 28 ноября, а также для всех иностранцев, побывавших на этой территории за последние десять дней.

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