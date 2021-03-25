Обвал шахты в Кузбассе, борьба с борьбой против насилия, Подмосковье без детдомов: новости к полуночи 25 ноября
Дайджест новостей четверга
52 человека погибли при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, выживших не осталось, передаёт ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Задержан директор шахты. Власти региона объявили трёхдневный траур по погибшим.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал комментарий с голосом мужчины, которые представился одним из шахтёров, трудившихся на объекте, где произошло ЧП. Он утверждает, что руководство поощряло работу с нарушением техники безопасности.
Владимир Путин лишил Александра Калашникова должности главы ФСИН на фоне скандалов с пытками в пенитенциарных учреждениях. ФСИН возглавит замглавы МВД Аркадий Гостев
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В Московской области закрылись все детские дома, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Ещё в 2013 году таких учреждений было 44. Теперь все дети находятся в приемных семьях, пишет «РИА Новости»
Валерий Рашкин все-таки лишился депутатской неприкосновенности по итогам голосования в Госдуме. В разговоре с «Собеседником» незаконно убивший лося коммунист связал дело против него не с браконьерством, а с тем, что он опротестовал результаты выборов, требовал отменить результаты электронного голосования в Москве и не принимать законы об электронном голосовании.
Против ректора «Шанинки» Сергея Зуева завели новое уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве. Его обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников. Показания против Зуева дала другая фигурантка уголовного дела Кристина Крючкова, исполнительный директор вуза.
25 ноября в 180 странах отмечается день борьбы с насилием против женщин. В Москве сотрудники центра «Э» задержали двух человек из организации «Социалистическая альтернатива» и отобрали у них 75 плакатов с анонсом феминисткой конференции. Об этом сообщается в телеграм-канале политического сообщества.
В Петербурге тоже были задержаны активистки устроившие акцию памяти жертв гендерного насилия. Девушки обклеили женский манекен заголовками о семейно-бытовых преступлениях.
Коротко о других новостях:
- Крупные сетевые общепиты сообщили, что в грядущем году вынуждены будут поднять цены на 15% из-за серьёзной инфляции
- Концерт Моргенштерна в Москве все-таки перенесли на 2022 год. Ранее сообщалось, что рэпер покинул Россию, а у надзорных служб нашлись претензии к его ресторану
- Заседание суда по ликвидации ПЦ «Мемориал» (НКО, признанная иноагентом) перенесли на 14 декабря. По дороге от Верховного суда к метро после акции протеста в связи с давлением на организацию задержали Константина Котова
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