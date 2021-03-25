«Путин, главу ФСИН надо не снимать, а сажать»: в сети не оценили перестановки президента
К тому же россияне обратили внимание, что «и тут наврали», так как старого главу ФСИН перевели на другую должность
Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.
«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Его сменит замглавы МВД Аркадий Гостев.
»Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», - следует из другого указа.
Причина кадровых перестановок не уточняется. При этом сенатор Андрей Клишас заявил, что в Совфеде надеются на продолжение сотрудничества по вопросу ответственности за пытки в колониях.
Калашников руководил ФСИН с октября 2019-го. Гостев - генерал-полковник полиции, занимал должность замминистра внутренних дел с лета 2012 года.
Понятно, что такие полумеры президента после скандалов с пытками в колониях, грянувших некоторое время назад, совсем не удовлетворили россиян. И в соцсетях они дали понять Путину, что нужно довести дело до конца.
«Надеюсь, звонки из «Службы безопасности Сбербанка» сократятся!» - пошутил в начале обсуждения читатель.
«Путин, да не менять надо, а сажать главу и менять всю гнилую систему с их пытками, взятками и прочим», - призывает россиянин.
«Путин, а что насчёт уголовного дела?» - вновь звучит риторический вопрос президенту.
«Одного сняли, второго сняли... А люди как страдали, так и страдают...» - в шоке от пыток в колониях девушка.
«Давайте называть вещи своими именами - не сняли, а направили на другую должность. Может не надо врать?» - в бешенстве от недосказанности пресс-релиза москвич.
«Для информации. Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год. Он заработал 38 млн руб. - для него это рекордный доход с 2012 года, когда он занял пост замминистра. За 2017 год Гостев декларировал доход 3,7 млн руб. За предыдущие годы службы его доходы не превышали 4 млн руб.», - рассказал о новом главе ФСИН юрист.