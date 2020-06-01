«Знаю Кадырова лично, не похоже, что он писал эти оскорбления сам». Максим Шевченко - о своем споре с главой Чечни

В одном из своих постов в соцсетях, Рамзан Кадыров раскритиковал журналистов и правозащитников, которые выступили против идеи чеченских политиков. Среди них оказался и Максим Шевченко. «Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости и напрямую обратиться ко мне…» - написал глава Чечни.

- Это просто оскорбление. Я хорошо знаю лично Рамзана Кадырова. Мы много раз общались. Я знал его отца, Ахмата-Хаджи, и бывал у него во время первой войны. И по телефону с Кадыровым неоднократно общался. Поэтому я вообще думаю, что это писал не он, а его пресс-секретарь. Никогда не поверю, что Рамзан Кадыров ни с того ни с сего упомянул бы меня в таком контексте, - сказал Максим Шевченко.

Рамзан Кадыров предложил обязать СМИ указывать национальность всех преступников, в том числе и русских. Если общество выступает против запрета на упоминание национальностей, надо пойти на другую крайность, считает глава Чечни.

- Это тоже перебор только в другую сторону, - считает журналист Максим Шевченко. - Национальность надо указывать. Но только тогда, когда она имеет отношение к мотиву преступления. Если скинхеды забивают кого-то из-за расовой ненависти, их национальность имеет значение. Но какое отношение она имеет, когда преступление совершает маньяк или вор? Какой смысл ее указывать? Журналист должен понимать последствия.

По словам Максима Шевченко эти правила должны устанавливать не законодатели, а сами сотрудники СМИ.

- Это журналистское дело, которое не регламентируется законами. Я против того, чтобы депутаты надевали нам намордники, ошейники и колодки. Это кончится тем, что депутаты будут диктовать что и как писать.

Дискуссия о запрете на упоминание национальности развернулась после того, как чеченские парламентарии предложили издать соответствующий закон.

- А что потом? Давайте, чтобы не оскорблять женщин, не будем указывать пол. Феминистки поддержат. А потом запретим указывать профессию, - продолжает Шевченко. - Если у полковника Захарченко нашли миллиард наличными, значит ли это что все сотрудники полиции является коррупционерами с такими деньгами? А имя можно указывать, если человека зовут Джебраил? Лучше бы чеченские делегаты, как и дагестанские, голосовали за расследование о пытках в колониях, которым подвергались, в том числе, и мусульмане. Но они голосовали против. Поэтому, что уж теперь строить из себя защитников национальных меньшинств.