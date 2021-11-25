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Противники QR-кодов штурмуют Заксобрание Челябинской области

Протестующие пришли рассказать депутатам областного парламента, что они думают о федеральном законе, который те поддерживают

Фото: Скриншот видео из Telegram-канала @lebedew_a

В здание регионального парламента Челябинской области ворвались десятки разгневанных граждан, который выступают против закона о «QR-кодах». Дальше фойе им пройти не удалось, хотя попытки штурма предпринимались — охране пришлось сражаться с горожанами, чтобы те не смогли прорваться сквозь турникеты.

Среди требований собравшихся, которые принесли с собой плакаты и не стеснялись давать оплеухи охранникам и срывать с них защитные маски, была также отставка нового спикера Заксобрания Александра Лазарева. Также они выступают против федерального закона о QR-кодах, который в соответствии с регламентом был направлен в регионы для получения отзывов. При этом большинство депутатов Закса документ поддерживают.

К митингующим вышел председатель комитета парламента по социальной политике Сергей Буяков, который обещал принять недовольных в индивидуальном порядке. Он попытался успокоить собравшихся, но в итоге дискуссии с представителями законодательной власти все равно проходили на повышенных тонах. 

В пресс-службе Закса изданию «74.ru» пояснили, что для участия в заседании Думы людям необходимо было регистрироваться за пять дней.

В итоге в здание парламента прибыли несколько нарядов полиции, но о задержаниях пока не сообщалось. Фойе заполнено полицией и митингующими.

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