Противники QR-кодов штурмуют Заксобрание Челябинской области
Протестующие пришли рассказать депутатам областного парламента, что они думают о федеральном законе, который те поддерживают
В здание регионального парламента Челябинской области ворвались десятки разгневанных граждан, который выступают против закона о «QR-кодах». Дальше фойе им пройти не удалось, хотя попытки штурма предпринимались — охране пришлось сражаться с горожанами, чтобы те не смогли прорваться сквозь турникеты.
Среди требований собравшихся, которые принесли с собой плакаты и не стеснялись давать оплеухи охранникам и срывать с них защитные маски, была также отставка нового спикера Заксобрания Александра Лазарева. Также они выступают против федерального закона о QR-кодах, который в соответствии с регламентом был направлен в регионы для получения отзывов. При этом большинство депутатов Закса документ поддерживают.
К митингующим вышел председатель комитета парламента по социальной политике Сергей Буяков, который обещал принять недовольных в индивидуальном порядке. Он попытался успокоить собравшихся, но в итоге дискуссии с представителями законодательной власти все равно проходили на повышенных тонах.
В пресс-службе Закса изданию «74.ru» пояснили, что для участия в заседании Думы людям необходимо было регистрироваться за пять дней.
В итоге в здание парламента прибыли несколько нарядов полиции, но о задержаниях пока не сообщалось. Фойе заполнено полицией и митингующими.