Противники QR-кодов штурмуют Заксобрание Челябинской области

В здание регионального парламента Челябинской области ворвались десятки разгневанных граждан, который выступают против закона о «QR-кодах». Дальше фойе им пройти не удалось, хотя попытки штурма предпринимались — охране пришлось сражаться с горожанами, чтобы те не смогли прорваться сквозь турникеты.

Среди требований собравшихся, которые принесли с собой плакаты и не стеснялись давать оплеухи охранникам и срывать с них защитные маски, была также отставка нового спикера Заксобрания Александра Лазарева. Также они выступают против федерального закона о QR-кодах, который в соответствии с регламентом был направлен в регионы для получения отзывов. При этом большинство депутатов Закса документ поддерживают.