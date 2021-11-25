Подавляющее число россиян против QR-кодов в общественном транспорте

В Краснодаре введение QR-кодов в общественном транспорте поддерживают 20%, как и в Татарстане, где система уже работает — это максимум, на который могут рассчитывать власти — в целом по стране поддержка этой меры составляет 14%, следует из результатов опроса SuperJob. Данные приводит РБК.

Большинство респондентов уверены, что наличие QR-кодов о вакцинации не должно быть связано с доступом в автобусы, трамваи, метро и другой общественный транспорт — об этом заявляют 65% россиян.

Сильно меняется результат опроса с учетом факта вакцинации респондентов: из непривитых поддерживают такое предложение лишь 2%. При этом даже среди привитых к QR-кодам в общественном транспорте готовы лишь 20%.

В Татарстане — в первом регионе, где QR-коды уже ввели на общественном транспорте — их поддержка составляет также лишь 20%, а 63% опрошенных выступают против этого.