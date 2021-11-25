Подавляющее число россиян против QR-кодов в общественном транспорте
Всего 14% россиян поддерживают предложение. 65% его отвергают. Даже среди привитых QR-коды на транспорте не пользуются популярностью
В Краснодаре введение QR-кодов в общественном транспорте поддерживают 20%, как и в Татарстане, где система уже работает — это максимум, на который могут рассчитывать власти — в целом по стране поддержка этой меры составляет 14%, следует из результатов опроса SuperJob. Данные приводит РБК.
Большинство респондентов уверены, что наличие QR-кодов о вакцинации не должно быть связано с доступом в автобусы, трамваи, метро и другой общественный транспорт — об этом заявляют 65% россиян.
Сильно меняется результат опроса с учетом факта вакцинации респондентов: из непривитых поддерживают такое предложение лишь 2%. При этом даже среди привитых к QR-кодам в общественном транспорте готовы лишь 20%.
В Татарстане — в первом регионе, где QR-коды уже ввели на общественном транспорте — их поддержка составляет также лишь 20%, а 63% опрошенных выступают против этого.
- «Введение QR-кодов в транспорте убивает»: цены на такси в Казани выросли в два раза, горожане в шоке
Как ранее рассказывал «Собеседник», после того как в городском транспорте Республики ввели вход по QR-кодам, почти каждый третий житель лишился возможности пользоваться им — пассажиропоток упал на 20-30%. При этом многие по-прежнему пробовали проехать без QR-кодов: власти высаживали или не пускали больше тысячи пассажиров в день, некоторые попытки приводили к ругани с кондукторами и, в отдельных случаях, даже до нападений на них.
Мэрия Казани уже успела призвать сограждан не нападать на кондукторов, предупредив, что это не поможет избавиться от QR-кодов, а с тех, кто задерживает движение транспорта, отказываясь выйти оттуда самостоятельно, главный перевозчик столицы Татарстана, компания «Метроэлектротранс» обещает взыскать стоимость простоя.