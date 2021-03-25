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«Введение QR-кодов в транспорте убивает»: цены на такси в Казани выросли в два раза, горожане в шоке

Первый день проверки кодов в общественном транспорте в столице Татарстана наполнен скандалами

Фото: Global Look Press

Татарстан первым из регионов ввел проход в общественный транспорт только при наличии QR-кода. В результате в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах повсеместно стали возникать конфликты, произошло минимум две драки, а более 1000 пассажиров вообще не смогли попасть в транспорт. Как следствие, стоимость услуг такси в городе резко подскочила вверх.

-Нужно съездить в поликлинику, забрать QR-код по медотводу. Вот и посмотрела, почём мне это обойдётся. Цена на такси в два раза больше. Раньше было примерно 250 рублей, сейчас около 500. Посмотрим, какие цены будут завтра, — поделилась с NEWS.ru жительница Казани Елена.

Раскошелиться пришлось даже тем, кто уже привился, но пока не получил код.

-Заплатила 269 рублей за поездку от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Академика Сахарова. Пока ехала, видела полупустые автобусы. Вечером нужно ехать домой после работы, видимо, снова придётся ехать на такси, какой будет сумма — без понятия. Хотя есть две прививки, но QR-код ещё не пришёл, и в автобус я сесть, к сожалению, не могу, — рассказала свою историю Татьяна.

Девушка пожаловалась, что для нее слишком дорого тратить на такси по 600 рублей в день при зарплате 25 тысяч рублей.

-Работаю я, считайте, за двоих, родители — пенсионеры. И вот это введение QR-кода в транспорте убивает просто. К тому же код не сразу появляется на «Госуслугах», кто-то едет в МФЦ, чтобы его получить, и, опять-таки, на такси или на машине, но она не у всех, допустим. А пенсионеры, например, не все имеют смартфоны, у многих кнопочные телефоны. Вот и получается весь этот дурдом, — подытожила Татьяна.

Жалобы от татарстанцев продолжаются сыпаться - у некоторых кондукторов не срабатывают считыватели, на входах образуются очереди, а толпы и нервозная обстановка вряд ли способствуют оздоровлению людей - как привитых, так и тех, у кого нет кода.

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