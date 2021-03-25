«Явный способ выбесить страну»: депутат Госдумы Михаил Делягин о введении QR-кодов

-Зачем на самом деле вводят QR-коды?

- Достаточно авторитетный человек Билл Гейтс сказал, что скорее всего, к следующему лету коронавирус превратится в обычный грипп. Это же закон эволюции: вирус сначала очень заразен, а потом он становится рядовой простудой. Так если к 1 июня это будет обычный грипп, зачем нам ставить страну на уши и принимать закон о допуске везде, кроме аптек и магазинов первой необходимости, только при наличии QR-кодов, с 1 февраля? Ну если конечно, кто-то не хочет организовать новую февральскую революцию.

Сейчас уже понятно, что вакцинированные болеют коронавирусом, как и те, кто не соглашается ставить на себе медицинские эксперименты. А что касается защиты невакцинированных, то они заражаются не в транспорте, не в кафе и ресторанах. Люди заражаются не в самолетах, просто потому что в самолетах работает система дезинфекции воздуха. Еще летом 2020 года министр транспорта специально докладывал об этом президенту, и Путин принял решение о полетах на внутренних рейсах. Я летаю довольно много, и почти на каждом рейсе сообщают, что воздух в кабине обновляется каждые три минуты. Люди заражаются в лифтах и, возможно, в общественном транспорте, где будут и так ездить — и с кодами, и без. Хотя, если бы коронавирус был так заразен, как нам об этом говорят, то все, кто пользуется метро в час пик, уже переболели бы раз 15.

Так что это все не имеет отношения к медицине, это имеет отношение к разрушению экономики и доведению страны до майдана. На меня это производит впечатление попытки государственного переворота. Это способ выбесить людей: люди лишаются средств к существованию, а все медицинские меры — это просто профанация, потому что они не помогают.

-Что будет с теми, кто не получит код?

- Смысл этого закона — вычернуть из жизни тех, кто заботится о своем здоровье и не хочет ставить себе препарат, который не прошел всего цикла испытаний. Люди без QR-кода уже сейчас во многих регионах лишены социальной помощи, они не могут прийти в службу занятости, не могут получить плановую медицинскую помощь — это вопиющее нарушение прав человека.

Когда нам говорят, что 80 процентов, которые заразились после вакцинации — это жулики, которые купили сертификаты — это явная ложь. Я знаю довольно много людей во власти, которые переболели после вакцинации, и смею вас заверить, как бы я к ним ни относился, они точно не покупали справки. Откровенная, демонстративная ложь, которая распространяется от лица государства, да еще и с предельной агрессивностью, когда призывают сажать и расстреливать людей за то, что они не привились - это явный способ выбесить страну.

-Какой в мире опыт по этому поводу?

- Меня вот интересует, почему защитники вакцинации во власти апеллируют к западному опыту по QR-кодам, а не по уровню зарплат? И я напомню, на западе не было уничтожения системы здравоохранения, которое в России проводилось под видом оптимизации, еще и накануне коронавируса. Может, тогда и не было бы коронавируса в России в том виде, как он есть сейчас.

Если бы это все было про медицину, термин «пандемия» не употреблял бы никто в мире, так как эпидпорог не был превышен нигде, кроме Сан-Марино.

Да и на западе все очень по-разному. Скажем, в Голландии объявили локдаун, который преподносили как ужас-ужас, а он заключается в том, что кафе закрываются не в 22, а в 20 часов. Швеция вообще игнорирует все меры. Некоторые другие страны тоже перестали реагировать на статистику.

Но в некоторых странах все на самом деле жестко — вы не можете никуда попасть без кода, но вы можете сделать ПЦР-тест и попасть везде совершенно свободно. В некоторых странах ПЦР-тест бесплатен, в где платен, он стоит 20 евро, что значительно дешевле, чем у нас, если учитывать покупательную способность населения. При этом вакцина у нас бесплатная. Вроде как для человека. Но «для человека» у нас были и ваучерная приватизация, и залоговоые аукционы, и повышение пенсионного возраста. Кто им теперь поверит?