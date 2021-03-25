- Оправдано сейчас ужесточение мер?

- Мне это непонятно, честно говоря, зачем это выдумано, и какой в этом смысл. То, что эпидемических оснований для введения драконовских мер нет — это очевидно. Это любой вирусолог скажет. Тогда зачем это делают и вызывают в обществе раздражение, создают нервозность, поднимают антиправительственную волну.

- Так статистика же тревожная выходит каждый день?

- Чтобы это оценить, нужно открыть данные того же Роспотребнадзора, который регулярно отслеживает уровень эпидемической опасности, и там есть пороги, выше которых наступает эпидемия. И меры надо принимать тогда, когда смертность значительно превышает эпидпороги. Насколько я знаю по прошлому году, некоторые данные все-таки попадали в открытый доступ, и по ним выходило, что эпидпороги не превышены. Причем, среди циркулирующих вирусов, которые они описывали, SARS-CoV2 даже не упоминался. Почему они не дают реальную картину? Почему скрывают цифры? Людям важно понимание, надо ли сейчас принимать срочные противоэпидемические меры.

- Почему новый санитарный режим хотят ввести именно с 1 февраля?

- Волны случаются каждый год, через три месяца - конец сентября-октябрь, конец декабря-январь и затем март-апрель. Поэтому в сентябре как раз был подъем, потом месяц - спад. В декабре я всех предупреждаю — снова будет повышаться, и опять поднимут панику. А в феврале опять будет низкий уровень. Почему они опираются на 1 февраля — да это какое-то самоуправство, самодурство и психоз. Эпидемических объяснений этому нет.

- Будет толк, если введут QR-коды?

- Не будет. Точно так же, как сейчас, когда мы все были изолированы на неделю, и президент проводил анализ, насколько эффективны эти меры - и не нашли эффективности! Заболеваемость и так бы снизилась.

- Что произойдет, когда большинству граждан доступными останутся только аптеки и магазины первой необходимости?

- У меня ощущение, что готовят революционную ситуацию. Вот что делать большинству людей, которые никуда не смогут выйти, никуда поехать? К большинству людей будут относиться, как к неграм в США во времена сегрегации. И это все удалось провести, используя сильнейший базовый страх человечества — страх смерти. И накрутили его так, что возник массовый психоз, у которого налицо все характерные признаки: мания преследования — всем кажется, что ото всюду на них идет коронавирус, и от него надо укрываться, второй признак — алогичность мышления: например, зачем на руки надевать перчатки, когда этому нет никакого здравого объяснения, и третье — это эмоциональная тупость, когда нас воспринимают не как людей, а какие-то единицы, над которыми можно проводить эксперименты.