Власти Казани взыщут убытки за простой транспорта с жителей, которых туда не пустили без QR-кодов

Муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс», управляющее наземным общественным транспортом и метро в Казани, заявило, что пассажиры, задерживавшие транспорт в связи с отсутствием QR-кодов, заплатят за простой.

«[Компания] будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик», — пишут в Telegram-канале МУПа.

В качестве примера там приводят случай с трамваем №1, когда на остановке улица Восстания мужчина отказался выходить после того как кондуктор заявил ему, что без QR-кода он никуда не поедет. Тогда сотрудник компании вызвал полицию — трамвай в итоге стоял целый час, а с ним в пробку попали ещё 10 других трамваев.

Сумму ущерба от этого простоя в «Метроэлектротрансе» оценили в 6407 рублей.

Напомним, что со вчерашнего дня в Татарстане всем, у кого нет QR-кодов о вакцинации от коронавируса, запрещено пользоваться услугами общественного транспорта. В результате только за первое утро кондукторам пришлось выгнать или не пустить в транспорт более тысячи человек. В ряде случаев это переросло в конфликты, в том числе с рукоприкладством.