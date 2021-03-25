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Власти Казани взыщут убытки за простой транспорта с жителей, которых туда не пустили без QR-кодов

Речь идет о случаях, когда человек без QR-кода отказывается покидать транспорт и приходится часами ждать, пока полиция выведет его

Фото: «Метроэлектротранс»

Муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс», управляющее наземным общественным транспортом и метро в Казани, заявило, что пассажиры, задерживавшие транспорт в связи с отсутствием QR-кодов, заплатят за простой.

«[Компания] будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик», — пишут в Telegram-канале МУПа.

В качестве примера там приводят случай с трамваем №1, когда на остановке улица Восстания мужчина отказался выходить после того как кондуктор заявил ему, что без QR-кода он никуда не поедет. Тогда сотрудник компании вызвал полицию — трамвай в итоге стоял целый час, а с ним в пробку попали ещё 10 других трамваев.

Сумму ущерба от этого простоя в «Метроэлектротрансе» оценили в 6407 рублей.

Напомним, что со вчерашнего дня в Татарстане всем, у кого нет QR-кодов о вакцинации от коронавируса, запрещено пользоваться услугами общественного транспорта. В результате только за первое утро кондукторам пришлось выгнать или не пустить в транспорт более тысячи человек. В ряде случаев это переросло в конфликты, в том числе с рукоприкладством.

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