Драки с контролерами, высадка пассажиров: в Казани со скандалами началась проверка QR-кодов в транспорте

По состоянию на 11:30 в Казани из троллейбусов и трамваев высадили 786 человек, следует из данных «Метроэлектротранса». В метро не смогли попасть 126 человек без QR-кодов, 96 вакцинировавшихся лишь один раз, 11 граждан с недействительными кодами, семеро с истекшими кодами и ещё четверо привитых, но с бумажными справками, передает «Интерфакс». Таким образом, всего общественным транспортом Казани за утро не сумели воспользоваться не менее 1030 человек.

В отдельных местах доходило и до насилия. Из наземного транспорта полиция забрала двоих, а из метро — троих.

В частности один из граждан, не оценивших требование кондуктора о QR-коде, набросился на женщину с кулаками и перцовым баллончиком: «Один из пассажиров автобуса маршрута №31 около станции метро Аметьево на просьбу предъявить QR-код ударил женщину-кондуктора и брызнул ей в глаза перцовым баллончиком. В результате пришлось вызвать "скорую" и полицию», — поясняет глава ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

Впрочем, Telegram-канал «Татарстан-24» распространил аудиозапись с рассказом якобы пострадавшей кондукторши, которая утверждает, что избил её молодой человек не из-за QR-кодов, а из-за нежелания оплатить проезд (у него был чужой проездной). Про перцовый баллончик она ничего не говорит.

Женщина также рассказывает, что у неё сломан нос и опух глаз.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Республике Татарстан действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов. «Собеседник» уже писал, что это вызвало массовое недовольство со стороны жителей, которые зачастую начинали ругаться с кондукторами.