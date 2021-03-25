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Транспортный коллапс в Татарстане: начали проверять QR-коды в автобусах и метро и высадили более 500 пассажиров за одно утро

Люди злятся, что не могут попасть в транспорт и повсеместно ругаются с кондукторами. Где-то движение приходится останавливать

Фото: Global Look Press

«Метроэлектротранс» сообщает в своем Telegram-канале, что на половину восьмого утра по московскому времени в Республике Татарстан из метро, трамваев и другого общественного транспорта высадили более полтысячи пассажиров. С сегодняшнего дня в регионе запрещено передвигаться на общественном транспорте без QR-кода о вакцинации.

«Контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава в Казани более 500 человек», — говорится в сообщении предприятия.

В Серове стоят два трамвая — причиной этого является категорический отказ одного из пассажиров без прививки покидать транспорт. Мужчина настаивает, что требования кондуктора противоречат закону.

Аналогичные случаи наблюдаются в метро. Как передает «Интерфакс», люди «срывают свою злость на контролерах». Многие возмущены происходящим. Одна женщина пыталась прорваться в метро, доказывая, что первой дозой уже вакцинирована.

Накануне политолог Илья Гращенков предупреждал, что мера вызовет большой резонанс в обществе и будет иметь далеко идущие последствия. Если Татарстан покажет хорошие результаты эксперимента, то его могут распространить на Москву, считает эксперт. В противном случае, если подготовка к этому окажется провалена, то «это неминуемо приведет к многочисленным конфликтам, локальным бунтам, а также резкому росту недовольства в отношении к власти». В этом случае федеральный центр самостоятельно призвать регион отменить это ограничение, предупреждал Гращенков.

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