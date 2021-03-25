Мэрия Казани призвала не избивать кондукторов, требующих QR-коды

На фоне новостей о ряде нападений на кондукторов после начала действия системы QR-кодов в общественном транспорте Татарстана, администрация республиканской столицы напомнила, что сотрудники автобусов не могут принять решение об отмене системы, но давление на них может привести к сокращению рейсов.

«Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные, — говорится в релизе мэрии Казани. — Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах».

Чтобы не допустить этого, чиновники призывают жителей города относиться к контролерам «с уважением».

С начала дня в Казани накаленная обстановка в метро и в наземном транспорте: люди ругаются с кондукторами, которые за утро успели выгнать из троллейбусов и трамваев или не пустить в метро более тысячи человек. В отдельных случаях доходит до серьезных конфликтов, вплоть до применения физического насилия над сотрудниками транспорта.

По отношению к одному кондуктору применили насилие и перцовый баллончик. В другом случае кондукторше просто разбили нос и глаз.

Тем временем таксисты подняли цены, в надежде заработать на ситуации, когда многие не могут добраться куда-то общественным транспортом.