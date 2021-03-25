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В Татарстане каждый третий не может ездить на общественном транспорте из-за QR-кодов

Число пассажиров упало предварительно на 20-30%. Люди пересели на личный транспорт и на такси

Фото: «Метроэлектротранс»

Замглавы Минтранса Республики Татарстан Андрей Егоров заявил в эфире федерального телевидения, что после введения системы QR-кодов для передвижения на общественном транспорте, пассажиропоток упал на уровне 30%. Таким образом один из трех пассажиров не смог использовать трамваи, троллейбусы и метро.

«Снижение [пассажиропотока] есть — предварительно, процентов 20–30 нам дают. Здесь есть и те, кого мы развернули [высадили или не пустил в общественный транспорт] сегодня, — более полутора тысяч человек только в Казани. В других городах цифры в десятки раз меньше, но тоже есть», — пояснил г-н Егоров.

Чиновник также рассказал, что на ряде маршрутов транспорту приходилось стоять по полчаса из-за отказа пассажиров покидать транспорт добровольно. Как писал ранее «Собеседник», перевозчик намерен стребовать возмещение такого простоя с тех самых жителей, который в итоге выводила полиция.

Замминистра отметил, что те, кто не смог воспользоваться общественным транспортом, были вынуждены использовать личные авто или вызвать такси, тарифы на которых сразу же резко взлетели.

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