«Федору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге»: В Питере закрасили Достоевского
Питерские коммунальщики не дремлют. На этот раз, несмотря на 200-летие Федора Достоевского досталось его портрету
Коммунальные службы Санкт-Петербурга решили, что известному портрету классика российской литературы Федора Достоевского не место на улицах города — стрит-арт с его изображением закрасили, оставив на стене лишь разводы и грязь. Фотографии с места происшествия приводит Instagram-канал Urbanfresco.
«Петербург. 2021 год. Преступление и наказание. Преступление: размещение портрета Достоевского по технологии «русское граффити». Наказание: кровавое закрашивание. Достоевский в Петербурге стал персоной нон грата: Федору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге. Коммунальные бесы закрасили автора «Бесов»», — пишут авторы канала.
Они возмущаются, что читать на стенах слово из трех букв питерцам можно, а смотреть на портрет писателя — нет, а также рассуждают о том, каким был бы роман Достоевского, если бы он решил написать роман о «страданиях и душевных муках коммунального работника перед закрашиванием «русского граффити»».
Коммунальные службы Петербурга остаются верны себе: в культурной столице регулярно закрашивают произведения уличного искусства, причем не важно, что на нем. Там закрасили и граффити, посвящённое жертвам теракта в метро, и портрет поэта Иосифа Бродского, и портрет оппозиционного политика Алексея Навального (он продержался всего пару часов), и даже портрет неназванного силовика, ставший продолжением к портрету Навального.
В случае с портретом Навального, на неизвестного автора даже сперва возбудили уголовное дело о вандализме — в остальных случаях этого не делали.
Давняя нелюбовь сотрудников коммунальных служб Петербурга к граффити уже неоднократно становилась предметом общественных дискуссий. Ещё в сентябре прошлого года «Собеседник» писал, что сразу два вице-губернатора Северной столицы поддержали мораторий на закрашивание, однако этого оказалось недостаточно.