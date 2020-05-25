«Федору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге»: В Питере закрасили Достоевского

Коммунальные службы Санкт-Петербурга решили, что известному портрету классика российской литературы Федора Достоевского не место на улицах города — стрит-арт с его изображением закрасили, оставив на стене лишь разводы и грязь. Фотографии с места происшествия приводит Instagram-канал Urbanfresco.

«Петербург. 2021 год. Преступление и наказание. Преступление: размещение портрета Достоевского по технологии «русское граффити». Наказание: кровавое закрашивание. Достоевский в Петербурге стал персоной нон грата: Федору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге. Коммунальные бесы закрасили автора «Бесов»», — пишут авторы канала.

Они возмущаются, что читать на стенах слово из трех букв питерцам можно, а смотреть на портрет писателя — нет, а также рассуждают о том, каким был бы роман Достоевского, если бы он решил написать роман о «страданиях и душевных муках коммунального работника перед закрашиванием «русского граффити»».