Перед музеем Бродского в Петербурге появилось граффити с его изображением

В Санкт-Петербурге напротив музея-квартиры Иосифа Бродского в Доме Мурузи появилось граффити с изображением поэта.

Как пишет «РИА Новости», работа посвящена 80-летию со дня его рождения.

«В день своего 80-летия Бродский вернулся на улицу Пестеля – смотрит прямо на свой балкон в доме, где жил в тех самых полутора комнатах и откуда уехал навсегда. Но поэты всегда возвращаются», – написал автор портера, художник Олег Лукьянов на своей странице «ВКонтакте».

Также он процитировал поэта: «Для нас квартира – это пожизненно, город – пожизненно, страна – пожизненно». По словам художника, в условиях всеобщей самоизоляции эти строки приобрели новый смысл.