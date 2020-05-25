Стругацкий о скандале с граффити Бродского в Питере: Путина закрасили бы вряд ли

В Санкт-Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского, которое было создано к 80-летию со дня рождения поэта и писателя.

Граффити появилось 24 мая на стене между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б, напротив квартиры поэта в доме Мурузи. Арт-объект создали участники галереи «URBAN-фреска».

«В день своего 80-летия Бродский вернулся на улицу Пестеля – смотрит прямо на свой балкон в доме, где жил в тех самых полутора комнатах и откуда уехал навсегда. Но поэты всегда возвращаются», – говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме галереи.

Но уже в понедельник, 25 мая, картина была закрашена. В интернете появилось видео, где человек в спецовке замазывает портрет Бродского белой краской. На вопросы мужчина отвечает: «Такой приказ».

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга официально заявила, что по их указанию «Бродского никто не трогал. Рисунок был на территории школы, возможно, что это их инициатива». В 189-й школе сообщили, что приказ отдала завхоз образовательного учреждения. «Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ (государственная административно-техническая инспекция. – прим. Ред.)! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», – цитирует «Фонтанка».

– Ну, какой тут комментарий может быть, кроме обилия специфических идиоматических выражений?! – смеется в разговоре с Sobesednik.ru сын писателя Бориса Стругацкого, житель Санкт-Петербурга Андрей Стругацкий. – Как у Саши Черного: «Словами свирепо солдатскими хочется долго и грубо ругаться!»

Хотя, конечно, скорее всего это все же инициатива альтернативно одаренного школьного завхоза. Вряд ли высшая власть имеет к этому отношение. Впрочем, какова высшая власть – такова и низшая.

– Как думаете, если бы на граффити было изображение, например, земляка Бродского – Владимира Путина, его бы тоже закрасили?

– Как говорил товарищ Сухов из фильма «Белое солнце пустыни»: «Это вряд ли!»

– Насколько знаю, руководство Санкт-Петербурга всегда более лояльно, нежели в Москве, относилось к граффити известных людей на стенах домов. Есть изображения Виктора Цоя, Федора Достоевского. Чем же Бродский-то не угодил?

– Я не великий ходок по городу, предпочитаю дома сидеть, кстати, по этой причине, мне и карантин по барабану. Посему обстоятельного ответа на ваш вопрос дать не могу.

Но знаю совершенно точно, что граффити с изображением братьев Стругацких в Питере имеется, на проспекте Стачек, дом 72. По крайней мере, было там три года назад, не знаю как нынче. Сделали некие художники из арт-студии «On the River». А мне потом прислали фотку.