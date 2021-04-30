В Питере закрасили и граффити с силовиком, но он продержался дольше Навального

Изображение сотрудника правоохранительных органов с закрытым лицом, в шлеме и полном обмундировании, которое накануне журналисты обнаружили на входе в бомбоубежище в Санкт-Петербурге, оставалось там недолго. Коммунальные службы закрасили и его, пишет издание «Ротонда» в своем Instagram. Впрочем, силовик продержался на пять часов дольше Навального.

История началась с того, что два дня назад в одном из дворов кто-то нарисовал на трансформаторной будкой граффити с изображением лидера российской оппозиции Алексея Навального, который улыбается и показывает руками сердечно. Рядом была приписка «Герой нашего времени». После того как на это обратили внимание журналисты, рисунок мгновенно стал культовым, разлетевшись по всем соцсетям и интернет-СМИ. Туда оперативно приехал наряд полиции, а вскоре и коммунальщики, уничтожившие произведение искусства. Издание «Фонтанка» спустя сутки даже сообщило о возбуждении уголовного дела о вандализме (до трех лет колонии).

Однако на следующий день после обнаружения граффити с Навальным журналисты нашли неподалеку другое — с силовиком, над которым также была надпись «Герой нашего времени», а ещё российский триколор. Теперь закрасили и его. Стали ли силовики возбуждать уголовное дело из-за попытки увековечить труд своих коллег, пока неизвестно, по крайней мере сообщений об этом нет.