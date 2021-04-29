В Питере снова граффити: не Навальный, а силовик. Ждем маляров и уголовное дело?

В Санкт-Петербурге, недалеко от того района, где накануне появилось граффити с Алексеем Навальным, сегодня обнаружили новое граффити в похожем стиле, но с сотрудником правоохранительных ведомств в черной маске и шлеме с российским триколором. Как пишет издание «Ротонда», изображение нанесли на вход в бомбоубежище.

На новом рисунке также есть надпись «Герой нашего времени». Пока что граффити никто не закрасил.

Напомним, похожее граффити с Алексеем Навальным накануне продержалось на трансформаторной будке лишь несколько часов. Туда сразу же приехали сотрудники полиции и коммунальных служб. Сегодня Sobesednik.ru писал, что по факту появления портрета лидера оппозиции возбуждено уголовное дело о вандализме, по которому неизвестному художнику грозит до трех лет лишения свободы.

Намерены ли власти Петербурга так же оперативно закрашивать граффити с силовиком и возбуждать очередное уголовное дело, пока неизвестно. Формально разницы между двумя «преступлениями» нет.