Новое дело ректора «Шанинки»: Сергея Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве

Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву предъявлено новое обвинение по статье об особо крупном мошенничестве, сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката профессора Сергея Севрука.

Зуеву инкриминируют то же самое, что и экс-замминистра просвещения Марине Раковой и экс-заместителю генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку – фиктивное трудоустройство неких сотрудников.

«Он не понимает, о каких людях идёт речь и точно не давал согласие на фиктивное трудоустройство, поэтому новое обвинение считает необоснованным и незаконным»

, – передаёт слова Зуева адвокат.

Ранее сообщалось, что против Зуева дала показания бывший исполнительный директор вуза Кристина Крючкова.

«Зуев говорил, что Крючкова приносила ему какие-то документы и она действительно от имени академии оформляла участие в конкурсе, но он особо не вникал в суть дела. А Крючкова подтверждала, что подавала электронную заявку и подписывала контракты. После этой очной ставки Зуева отпустили, а Крючкова поехала в изолятор»

, – рассказывал Сергей Севрук.

Напомним, что после предъявления первого обвинения у Сергея Зуева случился гипертонический криз, но суд все равно отправил его с больничной койки в СИЗО. Сейчас профессор находится в медсанчасти СИЗО «Матросская тишина» и защитники добиваются его перевода под домашний арест.