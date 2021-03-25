Что означает отставка Калашникова, рассказал подполковник запаса МВД

Директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников считает, что отставка главы ФСИН Александра Калашникова и назначение на его должность замглавы МВД генерала Аркадия Гостева приведет к объединению ведомств и положительно скажется на общественной безопасности, передает Ura.ru.

«На мой взгляд, это хорошо, что представители МВД возглавили службу исполнения наказаний, это будет позитивно восприниматься всем правоохранительным блоком. Это первый шаг интеграции двух ведомств, который в последующем приведет к полному объединению ФСИН и МВД России и передаче из Министерства юстиции в Министерство внутренних дел. Это как нельзя лучше скажется на общественной безопасности», – заявил подполковник.

Как пояснил Иванников, изначально ФСИН входил в структуру МВД РФ и порядка было значительно больше.

«Прежде всего, я имею ввиду тот контроль, который должен осуществляться на всем протяжении сопровождения преступника, от его задержания, осуждения, отбытия наказания и интеграции в обычную жизнь. В связи с тем, что ведомства были разделены, было сложно следить за теми, кто отбыл наказание, и порой они совершали тяжкие преступления, уже находясь на свободе, и контроля никакого не было», – отметил он.

Подполковник запаса также предположил, что отставка Калашникова может быть связана с пытками заключенных в колониях. Ранее информированный источник агентства «Интерфакс» высказал такую же версию.