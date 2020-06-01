«Так и не нашла свою вторую половинку»: Инна Выходцева рассказала о любви всей жизни Нонны Мордюковой
До самого конца великая актриса не переставала любить своего первого мужа Вячеслава Тихонова
Сегодня Народной артистке СССР Нонне Мордюковой исполнилось бы 96 лет. «Бриллиантовая рука», «Родня», лента Сергея Герасимова «Молодая гвардия» стали для Нонны Викторовны визитными карточками. У актрисы было много поклонников, но она всегда оставалась одна. Смерть единственного сына, неудачи в личной жизни не сломили Мордюкову. Она жила поддержкой своих сестёр и друзей, которые её боготворили. В этот день великую артистку всегда вспоминает актриса Инна Выходцева, с которой они были дружны.
– Инна Николаевна, по нашей с вами традиции, звоню вам, чтобы вместе вспомнить вашу подругу Нонну Мордюкову.
– Да, конечно, Нонна заслуживает того, чтобы о ней помнили. Но ты знаешь, она не была мне подругой, мы скорее, были приятельницами или хорошо знакомыми. Знаешь, что я тут подумала… Сейчас модно вспоминать, что Нонну звали по паспорту Ноябриной. Прямо здорово! Но она сама себя с этим именем не ассоциировала и никогда об этом не вспоминала.
Нонна мне говорила, что она 1925 года рождения, сейчас пишут, что ей в этом году не 96 лет исполняется, а меньше. Возможно, она сократила свой возраст, в шестидесятых годах среди актрис это было модно. Но эти детали не столь важны. Нонна была высокопрофессиональной актрисой, что главное.
– Экспрессивная на экране, какой в жизни была Мордюкова?
– В обычной жизни Нонна была достаточно сдержана. Она никогда не болтала в примерочных, ни с кем не сплетничала. Некоторые актрисы приходили, рассказывали анекдоты, делились своими разными впечатлениями, а она была настроена только на работу.
С людьми у неё складывались разные отношения. С сёстрами у неё всё было непросто, это сейчас они говорят о какой-то любви неимоверной, но всё у них складывалось по-разному в разные периоды жизни. Равно как и разные отношения у них были с её подругой Риммой Марковой – то они дружили, то расставались.
Мы с ней подружились, когда снимались в «Родне» у Никиты Михалкова, она ко мне хорошо относилась, даже великолепно. В экспедиции в Днепропетровске мы вместе завтракали, к ней приезжал тогда её возлюбленный Играф Йошка, цыганский певец красивый мужик.
– На ваш взгляд, кого любила по-настоящему Нонна Викторовна?
– Нонна всегда хотела мужской любви и со стороны коллег, и со стороны режиссёров. Но, по моим наблюдениям, она была таким человеком, что если она обращала на кого-то внимания, то хотела, чтобы этот человек ей принадлежал. Когда она жила с Володей Сошальским, то там тоже что-то не сложилось, он был единственным сыном у своей мамы, которая хотела, чтобы у него была крепкая семья, но, увы, создать им такую не получилось.
Во время учёбы во ВГИКе, в неё влюбился Сергей Аполлинарьевич Герасимов, Она ему не ответила взаимностью. К великому сожалению, она из-за этого не сыграла роль Аксиньи в его картине «Тихий Дон».
Ты знаешь… я не знаю, любила она кого или нет? Вот честное слово, не знаю. Может быть, из всех своих мужчин она любила Борю Андроникашвили, которого увела от Люси Гурченко. Мы были один за всех и все за одного и считали её разлучницей. Но Боря Борей, а всё-таки она до конца дней так и не забыла своего первого мужа – Славу Тихонова. Любовь к Славе Нонна пронесла через всю жизнь.
Светлая память этим двум прекрасным актёрам. Они родили прекрасного сына Володю, добрейшего парня, красавца, мы с ним работали на озвучивании фильмов, я его натаскивала, он быстро поднаторел, потому что был талантлив. Царствие им всем небесное.