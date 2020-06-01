«Так и не нашла свою вторую половинку»: Инна Выходцева рассказала о любви всей жизни Нонны Мордюковой

Сегодня Народной артистке СССР Нонне Мордюковой исполнилось бы 96 лет. «Бриллиантовая рука», «Родня», лента Сергея Герасимова «Молодая гвардия» стали для Нонны Викторовны визитными карточками. У актрисы было много поклонников, но она всегда оставалась одна. Смерть единственного сына, неудачи в личной жизни не сломили Мордюкову. Она жила поддержкой своих сестёр и друзей, которые её боготворили. В этот день великую артистку всегда вспоминает актриса Инна Выходцева, с которой они были дружны.

– Инна Николаевна, по нашей с вами традиции, звоню вам, чтобы вместе вспомнить вашу подругу Нонну Мордюкову.

– Да, конечно, Нонна заслуживает того, чтобы о ней помнили. Но ты знаешь, она не была мне подругой, мы скорее, были приятельницами или хорошо знакомыми. Знаешь, что я тут подумала… Сейчас модно вспоминать, что Нонну звали по паспорту Ноябриной. Прямо здорово! Но она сама себя с этим именем не ассоциировала и никогда об этом не вспоминала.

Нонна мне говорила, что она 1925 года рождения, сейчас пишут, что ей в этом году не 96 лет исполняется, а меньше. Возможно, она сократила свой возраст, в шестидесятых годах среди актрис это было модно. Но эти детали не столь важны. Нонна была высокопрофессиональной актрисой, что главное.

– Экспрессивная на экране, какой в жизни была Мордюкова?

– В обычной жизни Нонна была достаточно сдержана. Она никогда не болтала в примерочных, ни с кем не сплетничала. Некоторые актрисы приходили, рассказывали анекдоты, делились своими разными впечатлениями, а она была настроена только на работу.

С людьми у неё складывались разные отношения. С сёстрами у неё всё было непросто, это сейчас они говорят о какой-то любви неимоверной, но всё у них складывалось по-разному в разные периоды жизни. Равно как и разные отношения у них были с её подругой Риммой Марковой – то они дружили, то расставались.

Мы с ней подружились, когда снимались в «Родне» у Никиты Михалкова, она ко мне хорошо относилась, даже великолепно. В экспедиции в Днепропетровске мы вместе завтракали, к ней приезжал тогда её возлюбленный Играф Йошка, цыганский певец красивый мужик.

– На ваш взгляд, кого любила по-настоящему Нонна Викторовна?

– Нонна всегда хотела мужской любви и со стороны коллег, и со стороны режиссёров. Но, по моим наблюдениям, она была таким человеком, что если она обращала на кого-то внимания, то хотела, чтобы этот человек ей принадлежал. Когда она жила с Володей Сошальским, то там тоже что-то не сложилось, он был единственным сыном у своей мамы, которая хотела, чтобы у него была крепкая семья, но, увы, создать им такую не получилось.

Во время учёбы во ВГИКе, в неё влюбился Сергей Аполлинарьевич Герасимов, Она ему не ответила взаимностью. К великому сожалению, она из-за этого не сыграла роль Аксиньи в его картине «Тихий Дон».

Ты знаешь… я не знаю, любила она кого или нет? Вот честное слово, не знаю. Может быть, из всех своих мужчин она любила Борю Андроникашвили, которого увела от Люси Гурченко. Мы были один за всех и все за одного и считали её разлучницей. Но Боря Борей, а всё-таки она до конца дней так и не забыла своего первого мужа – Славу Тихонова. Любовь к Славе Нонна пронесла через всю жизнь.

Светлая память этим двум прекрасным актёрам. Они родили прекрасного сына Володю, добрейшего парня, красавца, мы с ним работали на озвучивании фильмов, я его натаскивала, он быстро поднаторел, потому что был талантлив. Царствие им всем небесное.