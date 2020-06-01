Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:55

«Так и не нашла свою вторую половинку»: Инна Выходцева рассказала о любви всей жизни Нонны Мордюковой

До самого конца великая актриса не переставала любить своего первого мужа Вячеслава Тихонова

Фото: кадр из фильма «Родня»

Нонна Мордюков и Ирина Выходцева в фильме Никиты Михалкова «Родня»

Сегодня Народной артистке СССР Нонне Мордюковой исполнилось бы 96 лет. «Бриллиантовая рука», «Родня», лента Сергея Герасимова «Молодая гвардия» стали для Нонны Викторовны визитными карточками. У актрисы было много поклонников, но она всегда оставалась одна. Смерть единственного сына, неудачи в личной жизни не сломили Мордюкову. Она жила поддержкой своих сестёр и друзей, которые её боготворили. В этот день великую артистку всегда вспоминает актриса Инна Выходцева, с которой они были дружны.

– Инна Николаевна, по нашей с вами традиции, звоню вам, чтобы вместе вспомнить вашу подругу Нонну Мордюкову.

– Да, конечно, Нонна заслуживает того, чтобы о ней помнили. Но ты знаешь, она не была мне подругой, мы скорее, были приятельницами или хорошо знакомыми. Знаешь, что я тут подумала… Сейчас модно вспоминать, что Нонну звали по паспорту Ноябриной. Прямо здорово! Но она сама себя с этим именем не ассоциировала и никогда об этом не вспоминала.

Нонна мне говорила, что она 1925 года рождения, сейчас пишут, что ей в этом году не 96 лет исполняется, а меньше. Возможно, она сократила свой возраст, в шестидесятых годах среди актрис это было модно. Но эти детали не столь важны. Нонна была высокопрофессиональной актрисой, что главное.

– Экспрессивная на экране, какой в жизни была Мордюкова?

– В обычной жизни Нонна была достаточно сдержана. Она никогда не болтала в примерочных, ни с кем не сплетничала. Некоторые актрисы приходили, рассказывали анекдоты, делились своими разными впечатлениями, а она была настроена только на работу.

С людьми у неё складывались разные отношения. С сёстрами у неё всё было непросто, это сейчас они говорят о какой-то любви неимоверной, но всё у них складывалось по-разному в разные периоды жизни. Равно как и разные отношения у них были с её подругой Риммой Марковой – то они дружили, то расставались.

Мы с ней подружились, когда снимались в «Родне» у Никиты Михалкова, она ко мне хорошо относилась, даже великолепно. В экспедиции в Днепропетровске мы вместе завтракали, к ней приезжал тогда её возлюбленный Играф Йошка, цыганский певец красивый мужик. 

– На ваш взгляд, кого любила по-настоящему Нонна Викторовна?

– Нонна всегда хотела мужской любви и со стороны коллег, и со стороны режиссёров. Но, по моим наблюдениям, она была таким человеком, что если она обращала на кого-то внимания, то хотела, чтобы этот человек ей принадлежал. Когда она жила с Володей Сошальским, то там тоже что-то не сложилось, он был единственным сыном у своей мамы, которая хотела, чтобы у него была крепкая семья, но, увы, создать им такую не получилось.

Во время учёбы во ВГИКе, в неё влюбился Сергей Аполлинарьевич Герасимов, Она ему не ответила взаимностью. К великому сожалению, она из-за этого не сыграла роль Аксиньи в его картине «Тихий Дон».

Ты знаешь… я не знаю, любила она кого или нет? Вот честное слово, не знаю. Может быть, из всех своих мужчин она любила Борю Андроникашвили, которого увела от Люси Гурченко. Мы были один за всех и все за одного и считали её разлучницей. Но Боря Борей, а всё-таки она до конца дней так и не забыла своего первого мужа – Славу Тихонова. Любовь к Славе Нонна пронесла через всю жизнь.

Светлая память этим двум прекрасным актёрам. Они родили прекрасного сына Володю, добрейшего парня, красавца, мы с ним работали на озвучивании фильмов, я его натаскивала, он быстро поднаторел, потому что был талантлив. Царствие им всем небесное.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Культура и ТВ 1 час назад

«Только он мог уговорить меня на авантюру!» Игорь Акинфеев исполнил песню «Наш футбол» для сериала Сергея Жукова

Шоу-бизнес 1 час назад

«Боялись повторения истории Болдуина»: невесту Данко и Волощука С.Д. полиция задержала с огнестрельным оружием

Культура и ТВ 1 час назад

Петр Буслов: «Я готов стереть себе память, чтобы посмотреть свой фильм»

Шоу-бизнес 2 часа назад

В ресторане Моргенштерна теперь только пиво

Шоу-бизнес 5 часов назад

«Снимите это немедленно»: София Ротару отдала за «бабушкин наряд» 300 тысяч

Шоу-бизнес 5 часов назад

«Не воспринимаю лысых артистов!». Маша Распутина на "Суперстаре" призывает Шуру надеть парик

Культура и ТВ 8 часов назад

«Аккуратнее с фото на фоне храма». Саше Бортич посоветовали внимательнее выбирать места для селфи

Шоу-бизнес 10 часов назад

Церемония национальной музыкальной премии «Виктория» пройдёт в Кремле

Культура и ТВ 10 часов назад

Фильм недели: французские «Утраченные иллюзии» по Бальзаку

Культура и ТВ 22 часа назад

«Давайте не будем бояться успеха!» Константин Хабенский рассказал, как теперь будет жить МХТ им. Чехова

Культура и ТВ 22 часа назад

«Не встреться я на её пути, она бы всё равно стала Руслановой»: Юрий Беркун рассказал, как помог молодой девушке стать звездой

Культура и ТВ 22 часа назад

«Обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести» - Кинчев ответил медикам

Шоу-бизнес 23 часа назад

«Будет ли гол?» Игорь Акинфеев запел и стал похож на Боба Марли

Культура и ТВ 1 день назад

«Коленька всегда поздравлял моими любимыми пионами»: Людмила Поргина отмечает день рожденья

Культура и ТВ 1 день назад

«Уникальный талант человеческий!» - Москва простилась с Ниной Руслановой

Культура и ТВ 1 день назад

«Виноват, и очень жалею об этом»: экранный муж Нины Руслановой не сдержал слез на ее похоронах

Шоу-бизнес 1 день назад

Шура: «Я написал Галкину перед тем, как исполнить песню его жены на «Суперстаре»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Мне абсолютно не стыдно!» Прилучный рассказал про интим сразу с двумя девушками

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика