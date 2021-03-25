Митинг против заQRепощения и лосиха от Рашкина: новости к вечеру 22 ноября
Дайджест новостей к окончанию понедельника
В столице Татарстана введение QR-кодов для пользования общественным транспортом обернулось агрессией против кондукторов. Мэрия Казани опубликовала официальное обращение к горожанам:
«Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные. Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах»
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МГТУ имени Баумана тем временем допускает до сессии лишь тех студентов, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, а в Югре в нескольких населенных пунктах ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан.
Readovka пишет о планах инициативной группы провести в Москве митинг на Пушкинской площади. Уведомление о проведении акции «против заQRепощения» подано в мэрию. Заявители требуют отказаться от перспективы введения обязательных QR-кодов с февраля 2022 года. Предполагается, что митинг состоится 4 декабря.
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Компенсация лосихой
Генпрокуратура пытается добиться запрета определённых действий для депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. Сам же депутат намерен возместить ущерб от убитой им лосихи в размере 80 тысяч рублей, а также закупить самку лося и отпустить её в саратовском лесу, чтобы восстановить ущерб, нанесённый популяции.
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Снова об ЛГБТ и т.д.
Член СПЧ Игорь Ашманов сообщил Путину о подготовке проекта платформы маркировки токсичного контента в Сети, куда он в том числе предлагает отнести информацию о вреде прививок, ЛГБТ, зоофилии, радикальном феминизме и прочих небогоугодных явлениях.
Сегодня же ВЦИОМ опубликовал результаты опроса 1600 россиян от 18 лет, согласно которым 80% россиян убеждены в том, что в фильмах и сериалах с возрастными ограничениями 18+ недопустимо показывать сцены с гомосексуальными отношениями.
Коротко о других новостях:
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