«Будет много крови»: Григорий Явлинский дал плохой прогноз для «режима Путина» в России

Несмотря на общественную и политическую обстановку в России, стоит признать: в стране продолжает нарастать недовольство действующей властью, а её рейтинги в последние годы только усилили падение. Несмотря на очередную победу партии власти на парламентских выборах и в целом успешно проведённый властями плебисцит с голосованием по поправкам, шаткость ситуации осознают едва ли не все. Более того, в последнее время рейтинговый ущерб наносится и человеку, который раньше, казалось бы, оставался неуязвимым в любых обстоятельствах, речь о президенте страны Владимире Путине.

Между тем, зреет и мнение о готовности Кремля и лично Путина удерживать власть в стране настолько долго, насколько это представится возможным. Косвенными свидетельствами этой версии считают в том числе принятые не так давно поправки, включающие в себя норму об «обнулении» президентских сроков. Есть и другие, менее заметные детали. В их число входит постепенный переход к модели, которую ряд политологов называют «стратегией осаждённой крепости». Да и недавняя зачистка оппозиции явно не предвещает перехода к открытой демократии.

Ещё более категоричен в своих оценках по поводу сложившейся ситуации и, тем более, по поводу ближайшего будущего, известный российский политик Григорий Явлинский. По его словам, в будущем Россию ожидает переход от авторитаризма к тоталитаризму на современный лад. При этом Явлинский предупреждает, что изменить ситуацию можно лишь эволюционным путём, в противном случае «будет много крови», добавляет он.

«Режим Путина станет ещё жёстче, а репрессий будет больше. Это станет своего рода переходом от авторитарной модели к постмодернистскому тоталитаризму. Все это означает, что по форме все будет выглядеть довольно современно – будут телевидение и интернет, не обойдётся и без большого количество всякой мишуры. Но по существу будет нарастать страх, свободы будет становиться все меньше и меньше, а возможностей для творчества не останется вообще. И Россия на этом фоне продолжит терять много хороших, умных и талантливых людей.

Именно так будет выглядеть процесс перехода от авторитарной к тоталитарной модели в ее современном виде. Это будет нечто вроде неосталинизма или необольшевизма. Такой себе тоталитаризм со смешочками и улыбочками. А после придётся за все это расплачиваться», - заявил Явлинский в эфире RTVi.

При этом Григорий Алексеевич рассказал и о своём видении того, как должна меняться ситуация в России.

«Считаю, что единственным способом смены режима в стране является мирный, эволюционный путь. Другого выхода нет. А если люди не захотят ждать, то будет много крови, или ещё хуже. Можно вспомнить 1917 год в качестве примера. Так что это единственный результативный, продуктивный и правильный путь – путь эволюции и мира. Насколько долгим он будет, сейчас сказать трудно, но ещё в 1984 году все люди в мире считали, что Советский Союз – это навсегда», - добавил политик.