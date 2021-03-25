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В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за хулиганство на дорогах после смертельного ДТП с блогером

Там считают недопустимыми ситуации, когда люди устраивают гонки, чтобы прославиться в соцсетях и набрать подписчиков

Фото: Pixabay

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тех, кто неоднократно нарушал правила дорожного движения. Об этом написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. 

«Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, – ввести уголовную ответственность. Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия», – заявил Володин.

По его словам, обсудить предложения группы депутатов планируют сегодня на Совете Думы. 

«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создаётся угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, – но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках», – добавил спикер. 

20 октября автомобильный блогер Саид Губденский попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, он погиб на месте, пассажир, который находился с ним в автомобиле, умер позже в больнице. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW. Блогер имел около полумиллиона подписчиков в Instagram и выкладывал в соцсети видео, на которых он «грубо нарушает правила дорожного движения». 

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