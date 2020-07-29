Главное к 21 ноября: автоблогер погиб в ДТП на Кутузовском проспекте, ВОЗ предупредила о полумиллионе смертей от COVID

Автомобильный блогер Саид Губденский в субботу устроил ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с участием трёх автомобилей, сообщает ТАСС. Он погиб на месте, пассажир, который находился с ним в автомобиле, умер позже в больнице. По данным столичной ГИБДД, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW. Блогер Саид Губденский занимался автомобильной тематикой и имел около полумиллиона подписчиков в Instagram. Ранее лишался прав за нарушения ПДД и ездил без номеров.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что к началу весны в Европе от COVID-19 могут погибнуть 500 тысяч человек. Как заявил в разговоре с «Би-би-си» региональный директор ВОЗ Ханс Клюге, в организации «очень обеспокоены» распространением коронавируса в Европе из-за новой волны инфекций. По его словам, чтобы не допустить стольких смертей к марту 2022 году нужно срочно принимать необходимые меры. Он отметил, что причиной высокого роста заболеваемости служит зимний сезон, недостаточный охват вакцинации населения и региональное преобладание более заразного варианта Дельта. Директор ВОЗ призвал к увеличению использования вакцин и реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения, чтобы помочь предотвратить рост заболевших.

Россия и США отправят совместную миссию на Венеру. Как сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live», он встречался с делегацией NASA, стороны договорились о взаимной интеграции российского корабля «Орёл» (испытания начнутся в 2023 году) и американской окололунной станции Gateway для полета на Венеру.

«Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой: туда садились именно советские аппараты. Никто больше с [времён] Советского Союза не отправлял посадочные аппараты на эту планету с кромешным адом буквально вместо атмосферы. Я уж не говорю про давление, температуру 500°C», – цитирует Рогозина Коммерсант. По его словам, она будет совместной с американцами, потому что так проще и надёжнее, и они тоже в этом заинтересованы.

В Москве за 20 ноября выпало около четверти месячной нормы осадков. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал РИА Новости прогнозы, по которым в субботу Москву ожидали снегопад и до 40% от нормы осадков.

«Может быть "мокропад" или "дождепад", но не снегопад. Ещё и ветер обещали 25 метров в секунду, а это уже ураган. На наших реперных станциях зафиксировано около 10-11 миллиметров осадков. Это около 25% от ноябрьской нормы, не 40%», – заявил Вильфанд и добавил, что специалисты Гидроментцентра не ожидали обильного снега.

Испанский футбольный клуб «Барселона» одержал победу в первом матче под руководством легенды клуба Хави. «Барса» со счётом 1:0 победила «Эспаньол» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании и поднялась на шестое место в турнире.

6 ноября испанский футболист, экс-капитан футбольного клуба «Барселона» и вице-капитан национальной сборной Испании Хави Эрнандес стал тренером «Барселоны», до этого он являлся главным тренером катарского клуба «Аль-Садд». По его словам, сейчас не лучший момент в истории клуба, но он хочет показать свои идеи и упорно работать, создавая команду.