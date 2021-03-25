Без прививки на улицу только с собакой: в нескольких городах ХМАО на две недели ужесточили локдаун

Очередной регион РФ ввёл жёсткие ограничения для непривитых граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ХМАО теперь обязательна самоизоляция для невакцинированных с 22 ноября до 5 декабря.

Ограничения коснутся не всего субъекта, а только нескольких муниципалитетов: Кондинского района, Урай, Нефтеюганск, Нягань. Также они не коснутся и тех, кто привился или переболел и имеет соответствующие документы.

Те же, до кого коронавирусная инфекция не добралась, могут выходить на улицу только с целью посещения аптек, магазинов с товарами первой необходимости, а также для выгула собак и прогулок в парках при условии соблюдения социальной дистанции.

Также региональное правительство до 20 декабря сохраняет запрет на проведение концертов и других развлекательных мероприятий. Это не касается театров, библиотек и спортивных учреждений.

В ТЦ не будут пускать без родителей детей младше 14 лет, пишет «Сургут 24».

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 250 новых случаев заражения коронавирусом, из которых большая часть пришлась на Нижневартовск и Сургут. При этом за сутки в ХМАО выздоровели 232 человека.