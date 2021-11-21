В России может появиться реестр токсичного контента с информацией про феминизм, отказ от рождения детей и др.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов сообщил о разработке проекта платформы маркировки токсичного контента в интернете, который планируют представить Владимиру Путину на встрече СПЧ с президентом, передают «Ведомости».

«Я написал концепцию того, как можно создать подобный «Википедии» каталог токсичного контента», – заявил Ашманов.

По его словам, в интернете есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей в уже запрещенную деятельность, а создание реестра токсичного контента поможет что-то сделать с этой серой зоной и с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время.

Как следует из проекта, к токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Член СПЧ предлагает блокировать, зачищать, понижать в рейтингах и убирать с платформ токсичный контент. Он предлагает вести реестр таких сведений «открытым сообществом» и определять категории контента в процессе «открытого общественного обсуждения».

Предполагается, что контент будут размечать по степени токсичности – от запрещенного до нежелательного. Данные в каталоге будут распределены по темам с обоснованием нежелательности категории.

Там будут также приведены ссылки на существующие сайты, группы в сети, скриншоты. Социальные сети, мессенджеры и СМИ смогут подключиться к реестру и получить рекомендации по его использованию.

Как отмечает адвокат Екатерина Тягай, эта инициатива несет «существенное поражение в правах всего населения», а описанные «токсичные группы» она назвала «случайной выборкой отдельных тематик».