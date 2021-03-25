«Мир держится на таких людях, как Грета Тунберг», – считает известный экономист Руслан Гринберг

– На мой взгляд, мир держится на таких людях, как Грета Тунберг. Она – одна из тех молодых людей, кто уже осознал, что мир не может существовать без сохранения среды обитания. У кого сложилось мировоззрение отказа от роскоши, от машин и т. д.

Мы живём в тотально непрогнозируемом мире. Под сомнением сегодня всё, к чему мы привыкли – социальные, экономические модели, геополитика… Всеобщая мировая смута. В ней надо найти основное противоречие. Я его нашёл: это противоречие между свободой и безопасностью.

После нескольких тысячелетий эмансипации (когда происходило освобождение людей от всяческих деспотических элементов) сегодня уже нет способа вернуть этого сытого человека в рамки ограничений. И здесь приходится рассчитывать на людей, которые понимают это противоречие, пытаются найти баланс. Такие ребята., как Грета Тунберг, могут спасти мир, я уверен.