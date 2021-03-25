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«Портят трупы неплатежеспособных»: прокуроры проверяют информацию о коррупции в морге Тольятти

По данным анонимных источников, за хранение трупа в морге Центрального района требуют до 12 800 рублей

Фото: скриншот с видео в телеграм-канале Александра Хинштейна

Следственный отдел СКР в Тольятти начал проверку по факту публикаций в СМИ о вымогательстве взяток от родных усопших. Якобы в морге Центрального района с граждан требуют деньги за хранение скончавшихся пациентов, а также предлагают заплатить за «содействие в сокращении сроков выдачи и подготовки необходимых документов», сообщает пресс-служба ведомства.

Ситуацию взял под контроль депутат Госдумы Александр Хинштейн. Анонимный источники также утверждали, что в морге нарочно портят тела усопших, чьи родственники не могут заплатить за хранение трупа.

Readovka писала, что за хранение от тольяттинцев требовали 12 800 рублей. В марте 2020 года за сокращение очереди выдачи тела просили 3 тысячи рублей, писали СМИ. 

Рубрика: Общество

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