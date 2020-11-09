Сборная без Дзюбы и срок для Киры Ярмыш: главные новости к вечеру 16 августа
Дайджест новостей к вечеру понедельника
«Талибан»* не намерен создавать переходное государство в Афганистане, как ранее предлагалось в России. Представители запрещенной в РФ организации захватили Кабул. Местные жители всеми силами стараются бежать из страны. Несколько людей пытались покинуть страну, ухватившись за шасси, взлетающего самолета.
Международный комитет Красного креста и Полумесяца тем временем заявил, что не намерен сокращать свое присутствие в государстве и продолжает гуманитарную миссию.
Глава делегации @ICRC_af, @EFillionICRC:— МККК (@MKKK) August 16, 2021
«Сейчас в #Кабул #Афганистан боевых действий нет. Но есть огромные гуманитарные потребности после недель боев в #Кандагар, #Герат, Лашкаргах и др.
Тысячи ранены, инфраструктура повреждена или разрушена.
МККК стремится помочь населению». pic.twitter.com/FmlikFQtIM
В Санкт-Петербурге на получении взятки задержан и. о. главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало. Выпивающий на работе таможенник проработал в должности почти год и теперь стал фигурантом уголовное дела по инициативе ФСБ, которая и провела контрольное мероприятие.
Артема Дзюбу не обнаружили в списке игроков сборной России по футболу. Его место займет Федор Смолов, который покинул команду ранее из-за сложных отношений с предыдущим наставником Вячеславом Черчесовым. Напомним, что нынешний тренер Валерий Карпин тоже находится в сложных отношениях с Артемом Дзюбой.
Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш предположила, что назначенный ей срок в 1,5 года ограничения свободы – это «приглашение в эмиграцию». Хотя ей запретили покидать Москву и область, но фактически она может уехать из страны, пока нет решения по поданной апелляции.
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*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.
Теги: #Навальный, #Афганистан, #Дзюба, #футбол, #Сборная России по футболу
Рубрика: Общество