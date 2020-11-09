Вчера, в 20:08

Сборная без Дзюбы и срок для Киры Ярмыш: главные новости к вечеру 16 августа

Дайджест новостей к вечеру понедельника

Фото: Global Look Press, Instagram

«Талибан»* не намерен создавать переходное государство в Афганистане, как ранее предлагалось в России. Представители запрещенной в РФ организации захватили Кабул. Местные жители всеми силами стараются бежать из страны. Несколько людей пытались покинуть страну, ухватившись за шасси, взлетающего самолета.

Международный комитет Красного креста и Полумесяца тем временем заявил, что не намерен сокращать свое присутствие в государстве и продолжает гуманитарную миссию. 

В Санкт-Петербурге на получении взятки задержан и. о. главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало. Выпивающий на работе таможенник проработал в должности почти год и теперь стал фигурантом уголовное дела по инициативе ФСБ, которая и провела контрольное мероприятие.

Артема Дзюбу не обнаружили в списке игроков сборной России по футболу. Его место займет Федор Смолов, который покинул команду ранее из-за сложных отношений с предыдущим наставником Вячеславом Черчесовым. Напомним, что нынешний тренер Валерий Карпин тоже находится в сложных отношениях с Артемом Дзюбой.

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш предположила, что назначенный ей срок в 1,5 года ограничения свободы – это «приглашение в эмиграцию». Хотя ей запретили покидать Москву и область, но фактически она может уехать из страны, пока нет решения по поданной апелляции.

Коротко о других новостях:

  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил участников учебного процесса, что 1 сентября школы, лицеи, вузы и ссузы начнут работу в очном, а не в дистанционном формате
  • В конце августа российским туристам станут доступны курорты Чехии, Доминиканы и Южной Кореи  
  • За минувшие сутки 20 765 новых пациентов с коронавирусом насчитал оперштаб по противодействию коронавирусу в России. Под Тулой от ковида умер двухмесячный младенец.
  • В тамбовском селе Павлодар ищут медика местного ФАПа, который попытался сжечь 32 ампулы с вакциной от коронавируса

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*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.

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