Сборная без Дзюбы и срок для Киры Ярмыш: главные новости к вечеру 16 августа

В Санкт-Петербурге на получении взятки задержан и. о. главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало. Выпивающий на работе таможенник проработал в должности почти год и теперь стал фигурантом уголовное дела по инициативе ФСБ, которая и провела контрольное мероприятие.

Артема Дзюбу не обнаружили в списке игроков сборной России по футболу. Его место займет Федор Смолов, который покинул команду ранее из-за сложных отношений с предыдущим наставником Вячеславом Черчесовым. Напомним, что нынешний тренер Валерий Карпин тоже находится в сложных отношениях с Артемом Дзюбой.

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш предположила, что назначенный ей срок в 1,5 года ограничения свободы – это «приглашение в эмиграцию». Хотя ей запретили покидать Москву и область, но фактически она может уехать из страны, пока нет решения по поданной апелляции.

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За минувшие сутки 20 765 новых пациентов с коронавирусом насчитал оперштаб по противодействию коронавирусу в России. Под Тулой от ковида умер двухмесячный младенец.

В тамбовском селе Павлодар ищут медика местного ФАПа, который попытался сжечь 32 ампулы с вакциной от коронавируса

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